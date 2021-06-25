Пятница, 25 Июня 2021 10:32

АрмИнфо.Мой здравый смысл мне говорит, что если миротворцы появились в зоне нагорно-карабахского конфликта по просьбе обеих сторон, то и уходить они должны также по желанию Еревана и Баку. Об этом 24 июня в ходе видеоконференции заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, отвечая на вопрос о перспективах вывода российских миротворцев из Карабаха через 4,5 года.

Он напомнил, что российские миротворцы были и в других регионах, и в качестве примера привел Абхазию и Южную Осетию. Затулин напомнил, что перед каждым истечением срока всегда поднимался этот вопрос, мол, что Грузия может отказаться продлить мандат.

"Я всегда говорил, что если мы взяли на себя обязательство сохранять мир в регионе, то ни в кой мере не должны развернуться и уйти когда по происшествию какого-то времени, одна из сторон, допустим подготовившись к военным действиям - явно стремится к тому, чтобы нарушить мир в регионе, и соответственно, заинтересована в том, чтобы наши миротворцы ей не мешали. Чего мы добьемся от такой легитимности миротворческой миссии? Мы добьемся только того, чтобы конфликт вновь возобновился ", - сказал Затулин, выразив уверенность, что российские миротворцы будут в регионе и через 4,5 года. Он еще раз выразил убеждение, что миротворцы могут быть выведены только по желанию обеих сторон.

Касаясь роли Турции в регионе, Затулин констатировал, что Анкара всегда имела и имеет свои интересы на Кавказе. "Если бы мы сейчас жили 18, 19, да и в 20 веке, я бы сказал, что они в большинстве своем противоречили интересам Российской Империи, Советского союза.

В настоящее время, между Турцией и РФ развивается определенное сотрудничество в целом ряде областей, но это вовсе не означает, что наши национальные интересы совпадают", - сказал депутат.

При этом Затулин отметил, что рассматривает подписание Шушинской декларации как акт дальнейшего продвижения Турции на Кавказ. "Удостоверением этому факту является то, что Азербайджан является проводником Турции и в силу тех долгов, одолжившись у Анкары в период войны (не только деньги, но и то, что Азербайджан положился на Турцию). И сегодня, неспециалисту уже сложно разобраться, где заканчивается Турция и начинается Азербайджан, и наоборот если исходить из тех принципов, которые заложены в Шушинскуой декларации", - считает российский политик.

По его словам, для России здесь ясно, что Азербайджан и Турция сливаются и, конечно же, пытаются сделать хорошую мину, заверить, что она соответствует уставу ООН, и не направлена против третьих стран. Однако, по мнению Затулина, все формулировки, содержащиеся в этой декларации, не оставляют ни у кого сомнения, что это безусловно, антиармянская декларация.

"Конечно, она по форме ни в коем-мере не затрагивает, и не называет Россию, но при этом нам понятно, что будучи связанными с Арменией взаимными договорными соглашениями, мы не можем не оценивать тот факт, что Турция и Азербайджан выбрали Шуши в качестве места для подписания антиармянской декларации", - отметил российский депутат.

Касаясь ситуации на границах Армении, Затулин отметил, что Азербайджан и Турция не стесняются действовать и стараются получить максимум из этой ситуации, что не очень правильно. При этом он констатировал, что действия президента Азербайджана, выпады в адрес Армении нельзя назвать ни чем иным как узколобым национализмом.