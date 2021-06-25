Пятница, 25 Июня 2021 10:30

АрмИнфо. 24 июня состоялся телефонный разговор Владимира Путина с исполняющим обязанности Премьер-министра Республики Армения Николом Пашиняном.

Как сообщает пресс-служба Кремля, президент России поздравил Никола Пашиняна с победой возглавляемой им партии "Гражданский договор" на внеочередных выборах в Национальное собрание и пожелал успехов в процессе формирования нового правительства Армении. Подтверждён обоюдный настрой на всемерное укрепление российско-армянских союзнических отношений.

В ходе обмена мнениями по Нагорному Карабаху подчёркнута важность последовательной реализации договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Российская сторона продолжит активные посреднические усилия, нацеленные на обеспечение стабильности в регионе.

"Условлено о дальнейших личных контактах",- говорится в сообщении Кремля.

Тем временем, согласно сообщению пресс-службы и.о. премьер-министра Пашиняна, в ходе телефонного разговора президент Путин поздравил Никола Пашиняна с успешным проведением выборов в Армении и зафиксированной на них победой.

Собеседники коснулись также ситуации в регионе, и хода выполнения положений трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

"В этом контексте исполняющий обязанности премьер-министра РА подчеркнул первостепенную важность возвращения военнопленных", - сообщает пресс-служба Пашиняна.