Пятница, 25 Июня 2021 10:17

АрмИнфо.24 июня состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщает пресс-служба Кремля, обсуждались актуальные вопросы российско- турецкого взаимодействия в различных областях. Реджеп Тайип Эрдоган выразил признательность за принятое российской стороной решение о возобновлении авиасообщения с Турцией, а также за начало поставок российской вакцины <Спутник V>.

Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Дана позитивная оценка работе Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и военных действий. Президент Турции высказался в поддержку российских усилий по обеспечению реализации в полном объёме договорённостей, закреплённых в Заявлениях лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Подтверждена обоюдная готовность к продолжению координации, в том числе в интересах экономического развития и восстановления транспортной инфраструктуры региона.

При рассмотрении вопросов урегулирования в Сирии подчёркнуто важное значение совместной деятельности военных России и Турции, направленной на предотвращение эскалации напряжённости в Идлибе и на северо-востоке страны, борьбу с остающимися в этих районах террористическими группировками.

Владимир Путин также поделился впечатлениями о недавних переговорах в Женеве с Президентом США Джозефом Байденом.

Условлено о продолжении личных контактов и совместной работы на других уровнях.

Напомним, что сегодня ранее состоялся телефонный разговор Владимира Путина с исполняющим обязанности премьер-министра Республики Армения Николом Пашиняном. Путин поздравил Пашиняна с победой возглавляемой им партии <Гражданский договор> на внеочередных выборах в парламент.

В ходе обмена мнениями по Нагорному Карабаху, согласно сообщению Кремля, была подчёркнута важность последовательной реализации договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.