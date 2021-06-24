Четверг, 24 Июня 2021 16:20

АрмИнфо. Палаточный саммит Sevan Startup Sammit 2021 в этом году не состоится. Как говорится в официальном сообщении организаторов, мероприятие отменяют из-за запрета Министерства по защите окружающей среды на использование традиционной площадки.

В частности, организаторы отметили, что после почти двухмесячных переговоров соответствующие государственные органы сочли нецелесообразным предоставлять на берегу озера Севан под саммит площадку, на которой организаторы привыкли его проводить.

При этом министр окружающей среды РА Романос Петросян на своей официальной странице в Фейсбук пояснил, что основной причиной отказа в предоставлении места является то, что саммит проводился в непосредственной близости с особо охраняемой территорией заповедника "Норашен" Национального парка "Севан". По заверению и.о. министра, организаторам саммита были предложены другие площадки для проведения мероприятия, однако последние категорично отказались.

Более того, после детальных обсуждений организаторам было предоставлено разрешение на проведение Саммита в предпочитаемом им месте, но с рядом ограничений, обусловленных правовым режимом заповедников и заказников (особо охраняемых территорий), регулируемым законодательством Республики Армения. К примеру, запрещается разводить на этой территории костры. Об этом, по заверению, Петросяна, организаторы были уведомлены официально. Однако, последние вновь отклонили предложение, мотивируя это невозможностью проведения мероприятия, предполагающего около 10 тысяч участников, в режиме подобных ограничений.

При этом, Министерство окружающей среды заявляет, что предложение провести Саммит на территории Нацпарка "Севан", не имеющего статуса заповедника или заказника, все еще остается в силе. В этой связи Романос Петросян призвал воздержаться от распространения дезинформации и введения в заблуждение заинтересованных сторон. На самом деле информация о запрете была подхвачена многими источниками и Телеграмм- каналами, и подавалась без упоминания экологической составляющей проблемы в исключительном ключе незаинтересованности властей в развитии инициатив и творчества ИТ-сообщества Армении. Отметим, что в состав Нацпарка "Севан" входят заповедные зоны со строгим природоохранным режимом. Наиболее известным является Норашенский заповедник, который также называют <островом чаек>, где под охраной находится уникальная Армянская чайка (Larus armenicus).

Отметим, что Sevan Startup Summit - палаточный стартап, который объединяет начинающих предпринимателей, инвесторов и других представителей ИТ-экосистемы, создавая беспрецедентную неформальную среду для образования, установления бизнес-связей и инвестиционных сделок. Данная площадка была постоянным местом для проведения SSS в 2016-2019 годах.