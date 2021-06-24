Четверг, 24 Июня 2021 15:25

АрмИнфо. Вьетнамский Технологический университет Тай Нгуен (Thai Nguyen University of Technology (TNUT)) приглашает на учебу.

Как сообщает перс-служба Минобразования РА, Тай Нгуен предоставляет 10 стипендий в бакалавриат для армянских студентов, 5 стипендий для получения степени магистра и 2 стипендии для обучения в аспирантуре.

Претенденты на стипендию должны отправить полный пакет документво в Министерство образования и науки РА на адрес электронной почты international@escs.am.

Подробную информацию об университете можно найти на http://en.tnut.edu.vn, а другие подробности о сроках подачи заявок можно найти по адресу nguyentuanminh@tnut.edu.vn. почтой.