Четверг, 24 Июня 2021 12:22

АрмИнфо.Основной итог состоявшихся в Армении внеочередных парламентских выборов - это то, что народ - 54% проголосовавшего армянского общества в очередной раз отверг "бывших". Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель Аналитического центра глобализации и регионального сотрудничества, политолог Степан Григорян.

"И то, что общество, к великому сожалению, не проголосовало в пользу других политических, демократических сил, то, что люди предпочли голосовать опять "за Никола" в основном является "заслугой" "бывших". Граждане предпочли забыть о собственных электоральных симпатиях перед страхом реванша все тех же отвергнутых ими весной 2018-го сил. Таковы неутешительные реалии, но я очень надеюсь, что формирование парламента с более широкой и пестрой политической палитрой станет итогом следующих выборов", - подчеркнул он.

Согласно предварительным итогам ЦИК, на внеочередных парламентских выборах в Армении победила партия Пашиняна "Гражданский договор" - 53,92% - 687 251 голосов. Пашинян победил во всех регионах Армении, включая Ереван. Из остальных, принявших участие в выборах 25 политических сил в новом парламенте будут представлены лишь блок "Армения" - 21,04% - 268 165 голосов и в качестве, предусмотренной законодательством, третьей силы, набравший 5,23% блок "Честь имею". Все остальные политические силы вместе собрали 15.7%. Из 2,578 миллиона граждан, обладающих избирательным правом, в голосовании приняли участие 1 281 174 или 49,4% избирателей.

При этом, политолог достаточно положительно оценил консультации Пашиняна с руководителями, настроенных на конструктивный диалог, политических сил. На его взгляд, несмотря на непрохождение в парламент, данным политическим единицам, вне всяких сомнений, есть, что предложить как Армении, так и ее руководству. Речь идет о программах, включающих шаги, необходимые в работе Еревана с Евросоюзом, международным сообществом, в целом. И конечно, в направлении экономического развития страны.

Полученный кочаряновским "Айастаном" 21% голосов политолог не считает угрозой обретенному Пашиняном конституционному большинству. По его оценкам, на этом фоне, влиять на решения парламента "бывшие", даже при самом большом желании, не смогут. Комментируя возможные перспективы намерений Роберта Кочаряна обратиться в Конституционный суд с требованием опротестовать итоги выборов, Григорян подчеркнул, что ввиду негативного отношения общества к судебной системе в целом и к КС, в частности, выход КС против итогов народного волеизъявления, может завершиться для его членов весьма негативно.

"Отношение общества к судебной системе, судам и лично судьям доходит до ужаса. В этом свете, чисто по-человечески, я бы не советовал членам КС идти на поводу у Кочаряна или кого бы то ни было. Здесь также уместно отметить, что основные нарушения на выборах связываются именно с "бывшими", а не с действующей властью. Понятно, что все это еще необходимо доказать в тех же судах. Но уже сегодня мы может констатировать факт легитимности и демократичности состоявшихся выборов. И, соответственно, легитимность сформированного по их итогам конституционного большинства", - подытожил политолог.