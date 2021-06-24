Четверг, 24 Июня 2021 12:13

АрмИнфо. Конфликт между ЗАО "Электрические сети Армении" (ЭСА) и ЗАО "Веолия Джур" набирает новые обороты из-за перебоев с подачей света и воды в городе.

Так, в ответ на очередное заявление "Веолия Джур", в котором отмечается, что из-за колебаний электрического напряжения произошли перебои в работе ряда насосных станций системы водоснабжения, в ЭСА подчеркнули, что колебания напряжения не превышали установленный ГОСТ.

В ЭСА подчеркнули, что согласно международному стандарту технического регулирования (ГОСТ 32144-2013) положительные / отрицательные отклонения напряжения не должны превышать 10%.

Как говорится в сообщении ЭСА, ""Веолия Джур" в качестве причины остановки насоса на насосной станции источника "Шор-Шор" упоминает падение напряжения с 6000 В до 5484 В и добавляет, что вместо 4 насосов работает 1. Во-первых, в данном случае это нормативом допустимое отклонение; во-вторых, если один насос работает, то могут работать и остальные 3. В результате отклонения напряжения насосы либо подключаются, либо не подключаются, количество насосов здесь не имеет значения. То же самое можно сказать и о других примерах, упомянутых в сообщении.

Что касается жалобы "Веолия Джур" на перебои в подаче электроэнергии в 15-дневном разрезе, то надо обратить внимание, что "Электрические сети Армении" поставляют электроэнергию многим промышленным предприятиям, ирригационным и водохозяйственным компаниям в Армении, из которых в эти дни не поступало никаких жалоб на отклонения напряжения.

Более того, ряд сотрудников нашей компании, которые вчера позвонили в Информационный центр обслуживания клиентов "Веолия Джур" с целью выясняя причин отсутствия воды по адресу проживания, получили ответ, что перебои произошли из-за отклонения напряжения. Наши сотрудники смогли измерить напряжение и убедились, что нет никаких отклонений",

- говорится в сообщении ЭСА.

В заключении отмечается, что компания "Электрические сети Армении" готова предоставить профессиональные консультации "Веолия Джур" по восстановлению нормальной работы насосных станций в случае необходимости.

Отметим, что уже несколько дней в ряде административных округов города Ереван отмечаются перебои, как с подачей воды, так и электроэнергии. ЗАО "Веолия Джур" утверждает, что перебои с подачей воды обусловленные скачком напряжения, меж тем в ЗАО "Электрические сети Армении" подчеркивают, что если скачки напряжения и были, то они были в рамках установленных нормативов и не могли сказаться на работе насосных стации компании, поставляющей воду населению.