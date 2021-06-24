Четверг, 24 Июня 2021 12:11

АрмИнфо. Парламент Нидерландов призывает правительство страны бойкотировать ЕВРО2020, если матч национальной сборной пройдет в Баку.

"В результате обсуждений с премьер-министром Нидерландов 22 июня, парламент страны принял постановление, призывающее правительство воздержаться от поездки в Азербайджан на четверть финала, в случае очередной победы нидерландской сборной на ЕВРО2020.

Совершить этот шаг в знак нарушения властями Азербайджана режима прекращения огня, отказ репатриировать армянских военнопленных, неприемлемости открытия "Парка трофеев" в Баку, приуроченной последней войне в Карабахе, где помимо прочего, представлены каски павших в бою армянских солдат", - говорится в сообщении парламента, которое приводит посольство Армении в Нидерландах.

Согласно сообщению, в тексте постановления, в частности говорится: "Отмечая, что в нарушение трехстороннего заявления о прекращении огня после 40-дневной войны в Нагорном Карабахе в конце 2020 года и международного права, более 200 армянских военнопленных по-прежнему содержатся в Баку. Там же был открыт "Парка трофеев" в котором, помимо прочего, представлены каски убитых армянских солдат.

Принимая во внимание военно-политическую ситуацию, призываем правительство не отправлять правительственную делегацию в Баку, если сборная Нидерландов проведет там игру".

ЧЕ-2020 уже ознаменовался рядом скандалов. Так, Баку торпедировал аккредитацию ряда журналистов и комментаторов армянского происхождения. Таким образом, УЕФА отказала армянам в аккредитации на матчи. После разразившегося скандала, футбольным комментатором и журналистам всё же выдали аккредитации, но с условием непосещения матчей в Баку.