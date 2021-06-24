Четверг, 24 Июня 2021 11:07

АрмИнфо. Центральная избирательная комиссия Армении накануне провела перерасчет голосов на 65 избирательных участках по прошедшим 20 июня в республике внеочередным парламентским выборам. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РА.

Согласно сообщению, с 23 июня работы по перерасчету осуществляли в избирательных комиссиях № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 23, 24, 25, 33, 34 и 35. В результате проведенных работ, из 65 избирательных участков на 27 не было зарегистрировано каких-либо изменений в количестве голосов, отданных за того или иного кандидата.

Согласно результатам проведенных ЦИК работ, зафиксированы следующие изменение в подсчете голосов: за партию "Гражданский договор" проголосовало на 659 человек больше, чем было представлено по предварительным итогам голосования, за блок "Армения" - на 744. У других партий и блоков изменения в голосах незначительные

Вместе с тем, ЦИК сообщает, что сегодня, 24 июня, с 10.00 до 11.00 продолжатся работы по перерасчету голосов в территориальных избирательных комиссиях № 9, 23 и 34.

Напомним, что 20 июня в Армении прошли внеочередные выборы в парламент 8-го созыва. Согласно предварительным итогам ЦИК РА со всех 2008 избирательных участков Армении, в парламент прошли три политические силы: партия "Гражданский договор" - 53.92% (687 251 человек), блок "Армения" - 21,04% (268 165 человек), блок "Честь имею!" - 5.23% (66 633 человек). Явка на выборах составила 49,4%.