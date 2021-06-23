Среда, 23 Июня 2021 15:46

АрмИнфо. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян 23 июня провел политические консультации председателем партии "Суверенная Армения" (набрала на выборах 0,28% голосов - 3 561 человек) Давидом Санасаряном и кандидатом в премьер-министры от Демократической партии Армении Тиграна Арзаканцяна, регистрацию которого аннулировал ЦИК в ходе предвыборной кампании.

Как сообщает пресс-служба правительства, Пашинян в ходе встречи с Санасаряном выразил желание услышать мнение собеседника о дальнейшем ходе политической жизни, и возможных перспективах сотрудничества.

Санасарян отметил, что члены партии, основанной всего месяц назад, неоднократно критиковали и.о. премьера по разным вопросам, в том числе, из-за того, что Пашинян не выполнил многие обещания, данные народу. В частности, как пояснил лидер партии, касается это как возвращения награбленного у народа, так и уголовного преследования многих представителей прежней власти. "Есть проблемы, есть оппозиционные силы с кем мы не представляем свое сотрудничество, но есть вопросы, вокруг которых мы должны собраться, поскольку это наше государство, и никто другой не будет за нас решать эти задачи", - заявил он.

На встрече с Тиграном Арзаканцяном Пашинян выразил сожаление в связи с тем, что ЦИК аннулировала его кандидатуру. "Надеюсь, вы убеждены, что это связано с тонкостями законодательства Армении и решение принято ЦИ", - указал и.о. премьера. Он пожелал услышать мнение собеседника, каким образом можно построить доверительный диалог между правительством и внепарламентскими силами.

Арзаканцян, в свою очередь, пожелал обсудить с правительством вопросы, касающиеся Арцаха, системы образования, экономики. По его словам, он-как патриот своей страны, готов продолжить переговоры с действующей властью.

20 июня в Армении прошли внеочередные парламентские выборы, по результатам которого в Национальное Собрание Армении нового созыва прошли три партии: "Гражданский договор", блок "Айастан" ("Армения") и блок "Честь имею".

21 июня и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян на митинге сообщил, что начинает политические консультации со всеми политическими силами, которые готовы вести диалог во имя будущего Армении.