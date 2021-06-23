Среда, 23 Июня 2021 15:38

АрмИнфо.СК Армении выяснил, кто обстрелял автомобиль депутат НС РА, кандидата в премьер-министры РА от блока "Альянса демократов Ширинян-Бабаджанян" Армана Бабаджаняна.

В СК Армении напомнили, что в связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело по признакам ч.1 ст.185 УК РА и ч.1 ст. 235 УК РА. А учитывая тот факт, что поползновения были совершены в отношении политического деятеля, да еще и в день выборов, еще одно уголовное дело было возбуждено по признакам ст.34-305 УК РА. Согласно ведомству, 22 июня было принято решение соединить оба уголовных дела в одно производство.

По подозрению в совершении данного деяния задержан 44-летний житель Еревана. Следствие продолжается.

Напомним, что автомобиль, принадлежащий депутату Бабаджаняну, был обстрелян в районе 09.30 часов по местному времени 20 июня. В автомобиле на момент инцидента никого не было.