Среда, 23 Июня 2021 15:38

АрмИнфо. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян 23 июня провел политические консультации с руководителем Консервативной партии, членом блока "Свободная Родина" (набрал на выборах 0,32% голосов - 4 136 человек) Микаэлом Айрапетяном и председателем партии "Альянс" Тиграном Уриханяном, возглавившим предвыборный список партии "Наш дом - Армения" (0,95% голосов или 12 164 человек).

Как сообщает пресс-служба правительства, Пашинян в ходе встречи с Айрапетяном отметил, что Армения на парламентских выборах пережила довольно напряженную ситуацию. По его словам, важно то, что была полностью обеспечена возможность свободного волеизъявления граждан Республики Армения. Он выразил желание услышать мнение собеседника о дальнейшем ходе политической жизни, и перспективах сотрудничества.

Микаэл Айрапетян, в свою очередь, отметил, что результаты этих выборов для Консервативной партии неоспоримы. Вместе с тем, по его словам, выборы показали, что нужен национальный консенсус. Напротив, как указал глава партии, в Армении царит хаос. "Мы не только не будем поддерживать этот хаос, но и пойдем против него, какой бы силой он не был спровоцирован", - заявил он, подчеркнув, что есть необходимость в консолидации "армянского потенциала".

Отметим, что Консервативная партия в декабре 2012 года заявила о выходе из состава Армянского национального конгресса (АНК). Такое решение было принято в связи с отказом принимать участие в президентских выборах 18 февраля 2013 года лидера АНК, экс-президента Левона Тер-Петросяна.

На встрече с Уриханяном, Пашинян попросил поделиться мыслями о том, как сделать так, чтобы правительству и внепарламентским силам "быть обоюдно услышаны".

По словам лидера партии, цель обеспечить сравнительно спокойный период путем проведения внеочередных выборов - достигнута. Он выразил сожаление в связи с тем, что партия не будет представлена в будущем парламенте. Он выразил желание быть полезным стране в рамках реализации программных положений, озвученных в ходе предвыборной кампании.

20 июня в Армении прошли внеочередные парламентские выборы, по результатам которого в Национальное Собрание Армении нового созыва прошли три партии: "Гражданский договор", блок "Айастан" ("Армения") и блок "Честь имею".

21 июня и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян на митинге сообщил, что начинает политические консультации со всеми политическими силами, которые готовы вести диалог во имя будущего Армении.