Среда, 23 Июня 2021 14:18

АрмИнфо. Кандидат в премьеры от блока "Честь имею", председатель партии "Отечество" и экс-глава Службы нацбезопасности Армении Артур Ванецян в выступлении и.о. премьер-министра РА Никола Пашиняна не услышал нотки примирения. "Услышал поток угроз, в более красивом оформлении", - заявил он 23 июня на пресс-конференции.

По мнению Ванецяна, если Пашинян на самом деле настроен на диалог с оппозиционными политсилами, то это следует показывать не словами, а действиями. "Наше отношение к Николу Пашиняну будет зеркальным - если увидим перемены в его поведении - он станет государственным деятелем, то и мы пересмотрим нашу логику", - указал он. Вместе с тем, по словам лидера блока, это не означает, что "Честь имею" будет враждовать с действующей властью, поскольку считает, что "нельзя искать врагов внутри страны".

Коснувшись угроз Пашиняна о том, что запущен механизм конфискации незаконно нажитого имущества запущен и предложил всем тем, кто незаконно обогатился за счет государства, начать переговоры для возвращения разворованного, Артур Ванецян, заявил, что эти слова должны беспокоить тех, кто незаконно обогащался. "У меня нет незаконно нажитого имущества и я не настолько богат, чтобы что-то возвращать",- заявил экс-глава СНБ Армении.

На вопрос пойдет ли "Честь имею" на сотрудничество с блоком Роберта Кочаряна "Айастан" и действующей властью, Ванецян заявил, что с Кочаряном не общались после выборов, а с Пашиняном не готовы сотрудничать.

Напомним, что и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян чья партия "Гражданский договор" одержала убедительную победу на внеочередных парламентских выборах, на следующей день после выборов - 21 июня, провела встречу со своими сторонниками на площади Республики. Пашинян в ходе своего выступления предложил всем политическим силам начать действовать с новой простой точки, отказаться от лексикона нецензурной брани. Он сообщил также, что начнет проводить со всеми политическими силами, которые готовы вести диалог во имя будущего Армении.

22 июня на пресс-конференции второй президент Армении, лидер блока "Айастан" ("Армения"-ред.) Роберт Кочарян заявил, что не видит руку примирения, протянутую Пашиняном. "Эта власть столько лгала, что ей нельзя верить", - сказал он, добавив, что Пашинян говорит одно, сразу после него члены его команды - другое. Подобные слова, как считает Кочарян, нацелены на внешний мир.