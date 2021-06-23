Среда, 23 Июня 2021 12:40

АрмИнфо. Президент Республики Арцах Араик Арутюнян выразил готовность уйти в отставку. Об этом он заявил перед собравшимися 22 июня на площади Возрождения в Степанакерте гражданами.

При этом он отметил, что прежде намерен провести общественно­политические консультации, чтобы понять готова ли Республика Арцах преодолеть сложности, связанные с проведением внеочередных выборов. В случае удовлетворительного ответа, Арутюнян заверил, что при первой же возможности сложет свои полномочия, и в разумные сроки приступит к организации выборов в стране, однако выдвигать свою кандидатуру не намерен. Более того, нынешний глава Арцаха, готов выйти из политики.

"Абсурдно думать, что я держусь за эту должность или заинтересован в продолжении работы. Я просто чувствую ответственность перед нашим народом и будущими поколениями в такой мере, что не могу разрушить нашу государственность своим "эмоциональным и недальновидным побегом", - отметил Араик Арутюнян.

Отметим, что Араик Арутюнян решил выступить перед гражданами на площади Возрождения после проведения митинга с требованием его отставки.