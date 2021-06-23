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АрмИнфо. Президент Республики Арцах Араик Арутюнян выразил готовность уйти в отставку. Об этом он заявил перед собравшимися 22 июня на площади Возрождения в Степанакерте гражданами.
При этом он отметил, что прежде намерен провести общественнополитические консультации, чтобы понять готова ли Республика Арцах преодолеть сложности, связанные с проведением внеочередных выборов. В случае удовлетворительного ответа, Арутюнян заверил, что при первой же возможности сложет свои полномочия, и в разумные сроки приступит к организации выборов в стране, однако выдвигать свою кандидатуру не намерен. Более того, нынешний глава Арцаха, готов выйти из политики.
"Абсурдно думать, что я держусь за эту должность или заинтересован в продолжении работы. Я просто чувствую ответственность перед нашим народом и будущими поколениями в такой мере, что не могу разрушить нашу государственность своим "эмоциональным и недальновидным побегом", - отметил Араик Арутюнян.
Отметим, что Араик Арутюнян решил выступить перед гражданами на площади Возрождения после проведения митинга с требованием его отставки.
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|The FUTURE ARMENIAN: Мы должны гарантировать суверенитет Армении и гарантировать физическую безопасность Арцаха
|В результате пересчета бюллетеней на одном из избирательных участков в Ванадзоре, число голосов в пользу блока "Армения" возросло на 90
|Путин: Российские миротворцы надёжно гарантируют мир и безопасность на Южном Кавказе
|Франция надеется - прошедшие выборы позволят Армении решить многие стоящие перед ней задачи
|Александр Лукашенко поздравил возглавляемую Николом Пашиняном партию "Гражданский договор" с победой на внеочередных выборах в парламент
|Зась: ООН является главным международным партнером ОДКБ
|Эксперты оценили перспективы Мхитаряна в «Роме» при Моуриньо
|Омбудсмен Армении сообщил об избиении главы Одзуна за отказ уйти в отставку
|Зась: ОДКБ и ОБСЕ должны усиливать свою роль в преодолении угроз безопасности на евразийском и евроатлантическом пространствах
|Президент Армении поздравил блок Роберта Кочаряна с прохождением в парламент
|ЦИК приняла решение провести пересчет голосов с более чем 70 территориальных избирательных участков
|Никол Пашинян встретился с Самвелом Бабаяном
|Национально-демократический полюс отказал во встрече Николу Пашиняну
|ЦИК поддержал ходатайства прокуратуры о возбуждении уголовного дела в отношении одного из кандидатов в депутаты и о согласии на лишение его свободы
|ENNHRI признал совместный опыт Правозащитников Армении и Грузии в мониторинге пунктов пересечения госграницы лучшим в Европе
|Президент Армении провел телефонный разговор с лидером блока "Честь имею"
|Пашинян на встрече с Марукяном выразил сожаление в связи с тем, что "Просвещенная Армения" не прошла в парламент 8-го созыва
|Сурен Саакян на встрече с Пашиняном заявил об оторванности политиков от реальности, а Арман Бабаджанян заверил в готовности к разговорам в любом формате
|Омбудсмен Арцаха посетил граждан, проводящих голодовку на площади "Возрождения" в Степанакерте
|Эксперт: Репродкуктивность коронавируса в Армении растет
|"Электрические сети Армении" уличили "Веолия Джур" в распространении недостоверной информации
|Президент Туркменистана поздравил избранного Президента Исламской Республики Иран
|Солидарность в действии!: Пашинян провел политические консультации с Норайром Норикяном и Левоном Шириняном
|Гасанов: Цель сотрудничества Азербайджана и НАТО - устранение нестабильности и конфликтов в евроатлантическом пространстве
|Европарламентарии призвали все политические силы Армении принять результаты выборов, воздержаться от агрессивной риторики и действий
|В Матенадаране прошла конференция преподавателей французского языка Армении
|Выборы все расставили по местам: Арам Саргсян на встрече с Пашиняном
|Аналитик: На Кавказе турецкий ревизионизм обретает новые очертания
|Валентина Матвиенко оценила итоги выборов в Армении
|Копыркин: В России исходят из того, что формат сопредседателей МГ ОБСЕ продолжает действовать
|Давтян: Общее число азербайджанских военных на территории Армении осталось неизменным
|Артак Давтян: Армения не будет переходить к 100% профессиональной армии
|Роберт Кочарян не видит "руку примирения", протянутую Пашиняном
|Глава Генштаба: Наша цель - без столкновений отвести азербайджанские войска с нашей территории
|Сергей Копыркин прокомментировал возможность дислокации российских пограничников в Гегаркунике
|Российский политолог: Благие вести из Москвы ставят точку на попытках Кочаряна серьезно оспаривать итоги выборов
|В блоке Кочаряна пока не определилась, брать мандаты в парламент 8-го созыва или нет
|ЕС призывает все армянские политические силы работать вместе для эффективного решения проблем Армении
|Баку заверяет: Обсуждается визит миссии ЮНЕСКО в Агдам, Физули и Шуши
|За сутки в Армении зарегистрировано 77 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело - 70 человек
|Госдеп призвал все стороны уважать результаты прошедших в Армении выборов и избегать политического возмездия
|Блок "Армения" обвинил международных наблюдателей в предвзятости и обслуживании интересов Пашиняна
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