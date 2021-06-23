Среда, 23 Июня 2021 12:16

АрмИнфо.В результате пересчета бюллетеней на избирательном участке 23/47 в Ванадзоре, число голосов в пользу блока "Армения" возросло на 90. Об этом сообщил секретарь ЦИК Армении Армен Смбатян.

Он также добавил, что ЦИК РА сегодня выступит с соответствующим заявлением по процессу пересчета голосов. Согласно информации, в место 10 "за" Блок стало 100 голосов.

Как ранее сообщало АрмИнфо, Центральная избирательная комиссия Армении приняла решение провести перерасчет голосов в более чем 70 избирательных участках. Согласно источнику, повторный подсчет будет проведен 23 июня с 10:00 в избирательных комиссиях № 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10,11, 13, 14, 17, 23, 24, 25, 31, 33, 34 и 35.

Напомним, что 20 июня в Армении прошли внеочередные выборы в парламент 8- го созыва. Согласно предварительным итогам ЦИК со всех 2008 избирательных участков Армении, голоса распределились следующим образом: партия "Гражданский договор" - 53.92% (687 251 человек), блок "Армения" - 21,04% (268 165 человек), блок "Честь имею!" - 5.23% (66 633 человек).

В Блоке "Армения" заявили, что не признают итоги выборов и намерены оспорить результаты в Конституционном суде.