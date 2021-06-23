Среда, 23 Июня 2021 12:10

АрмИнфо. При решающем вкладе России остановлен конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе видеообращения к участникам и гостям IX Московской конференции по международной безопасности.

По словам российского лидера, важный аспект обеспечения глобальной безопасности - урегулирование региональных конфликтов и Россия активно этому содействует.

"При решающем вкладе России остановлен конфликт в Нагорном Карабахе. Российские миротворцы надёжно гарантируют мир и безопасность в регионе, многое делают для улучшения гуманитарной ситуации, разминирования территорий и восстановления социальной инфраструктуры", - сказал Путин.

Он также напомнил, что благодаря российской военной помощи удалось освободить большую часть территории Сирии от международных террористов, не допустить распада Сирийского государства, и политико-дипломатическая работа в рамках Астанинского формата вместе с Турцией и Ираном позволила начать процесс сирийского урегулирования под эгидой ООН.

"Россия никогда не забывает об ответственности, которую она несёт за безопасность и процветание соседних стран, с которыми нас сближают неразрывные исторические, культурные, человеческие связи. Намерены и дальше содействовать деэскалации региональных конфликтов, укреплению мира и стабильности на нашем общем континенте", - подытожил российский лидер.