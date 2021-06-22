Вторник, 22 Июня 2021 22:00

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян провел телефонный разговор с лидером блока "Армения", вторым президентом Армении Робертом Кочаряном.

Как сообщает пресс-служба аппарата главы государства, поздравив Роберта Кочаряна с тем, что руководимый им блок по итогам состоявшихся внеочередных парламентских выборов, прошел в парламент, президент Саркисян пожелал продуктивной работы во благо Республики Армения.

Напомним, что 20 июня в Армении прошли внеочередные выборы в парламент 8-го созыва. Согласно предварительным итогам ЦИК со всех 2008 избирательных участков Армении, в парламент прошли три политические силы: партия "Гражданский договор" - 53.92% (687 251 человек), блок "Армения" - 21,04% (268 165 человек), блок "Честь имею!" - 5.23% (66 633 человек)