Вторник, 22 Июня 2021 19:48

АрмИнфо. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян провел встречу с лидером партии "Азатакан" ("Либеральная" - Ред.), бывшим секретарем Совета безопасности Арцаха, бывшим командующим Армией обороны Самвелом Бабаяном. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Согласно источнику, в ходе встречи Никол Пашинян выразил сожаления в связи с тем, что партии Бабаяна не удалось преодолеть барьер, необходимый для входа в парламент. "Я инициировал сегодняшнюю встречу, чтобы услышать ваше мнение о дальнейших политических процессах, и о том, какие форматы вам видятся возможными для того, чтобы внепарламентская оппозиция и правительство были взаимно слышимыми друг для друга, какие возможности вы видите во всем этом", - сказал Пашинян.

В свою очередь Самвел Бабаян отметил: "Армения возлагает большие надежды на то, что вы обеспечите развитие, защиту. Я уже поздравил другие 2 политические силы, потому что в сложившихся условиях мы должны объединится. Будущее требует от нас именно этого. Все должны отложить свои амбиции, попробовать взаимодействовать во имя нашей государственности и будущего".

При этом Бабаян выразил уверенность, что внутренняя стабильность сможет решить большие проблемы, в случае если все осознают, что интересы государства должны быть превыше всего.

Вместе с тем, он указал на несовершенство законодательной базы, и ее двусмысленность, назвав это серьезной проблемой. В этой связи он призвал главу правительства в дальнейшем обратить на это особое внимание.

Согласно источнику, собеседники обсудили и вопросы, касающиеся наращивания потенциала, объединения способностей и перспективы дальнейшего сотрудничества.