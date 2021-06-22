Вторник, 22 Июня 2021 18:51

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян провел телефонный разговор с лидером блока "Честь имею" Арутром Ванецяном. Как сообщает пресс-служба аппарата главы государства, президент поздравил Ванецяна в связи с тем, что возглавляемый им блок прошел в Парламент РА.

Согласно источнику, Армен Саркисян пожелал блоку "Честь имею" продуктивной работы во имя Республики Армения.

Напомним, что 20 июня в Армении прошли внеочередные выборы в парламент 8-го созыва. Согласно предварительным итогам ЦИК со всех 2008 избирательных участков Армении, в парламент прошли три политические силы: партия "Гражданский договор" - 53.92% (687 251 человек), блок "Армения" - 21,04% (268 165 человек), блок "Честь имею!" - 5.23% (66 633 человек).

В результате, партия "Гражданский договор" в парламенте получит конституционное большинство (минимум 71 депутат из 105-ти), что позволит сформировать правительство во главе с Николом Пашиняном.