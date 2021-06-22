Вторник, 22 Июня 2021 18:47

АрмИнфо. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян провел политические консультации с членом исполнительного органа Социал- демократической партии "Выбор гражданина", набравшей на внеочередных выборах 0,3% голосов (3 773 человек), Суреном Саакяном и депутатом Арманом Бабаджаняном.

Как сообщает пресс-служба правительства, Пашинян попросил поделиться соображениями о дальнейшем ходе политических процессов, и каким ему видится сотрудничество с правительством и внепарламентскими силами.

Саакян заявил, что, за последние два года, не внимали голосу внепарламентских сил. Что касается выборов, то, по словам члена ИО партии, они показали, насколько неконкурентоспособно политическое поле Армении и оторвано от реальности.

Собеседники обсудили также вопросы, касающиеся консолидации потенциала и дальнейшего сотрудничества.

В ходе встречи с депутатом парламента 7-го созыва, членом блока "Альянс демократов Ширинян-Бабаджанян", набравшим на выборах в НС 1,5% голосов (19 145 человек) Арманом Бабаджаняном последний заверил Пашиняна, что у него имеются достаточный опыт, знания, воля и решимость для завершения демократических процессов в Армении, сделав процесс необратимым. "Любое посягательство на власть народа должно получить достойный отпор",- заявил он.

Бабаджанян отметил, что победа Пашиняна на выборах – факт неоспоримый. В этом контексте он выразил готовность содействовать и.о. премьера в его начинаниях. "В этом смысле мы готовы к разговору в любом формате", - заявил он.

20 июня в Армении прошли внеочередные парламентские выборы, по результатам которого в Национальное Собрание Армении нового созыва прошли три партии. Так, в НС 8-го созыва партия "Гражданский договор" будет иметь 72 мандата, блок "Айастан" ("Армения") - 27, блок "Честь имею" - 6 мандатов.

Накануне и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян на митинге сообщил, что начинает политические консультации со всеми политическими силами, которые готовы вести диалог во имя будущего Армении.