Вторник, 22 Июня 2021 18:43

АрмИнфо.За последние 2 недели в Армении медленными темпами вырос показатель репродукции коронавируса - с 0,4% до 1,1%. Об этом заявила 22 июня замдиректора Национального центра контроля и профилактики заболеваний Гаяне Саакян.

Подобная динамика, по ее словам, говорит о том, что в ближайшее время сначала медленными, а потом ускоренными темпами в стране будет зарегистрирован резкий рост случаев заражения коронавиурсом. "Если данная тенденция продолжится, то в течение 7 дней в Армении следует ожидать 600 новых случаев заражения, из коих 30% будут госпитализированы, 3% окажутся в крайне тяжелом состоянии в реабилитационных центрах", - сказала она.

В этом контексте замглавы Наццентра подчеркнула, что исключить подобный сценарий возможно при условии вакцинирования граждан. Однако, по ее словам, в последнее время в Армении наблюдается замедление темпов данного процесса. Ежедневно, по ее словам, в стране вакцинируется 1500 граждан, тогда как ранее этот показатель составлял 2000. Подобное снижение Саакян связывает со стабилизацией эпидемиологической ситуации в стране. При этом, учитывая прогнозы Наццентра, она призвала граждан продолжить интенсивный процесс вакцинации ввиду ожидаемой 4 волны коронавируса.

Вместе с тем, она сообщила, что в целом, по положению на 21 июня, в Армении антивирусные вакцины получили 65 719 граждан, что составляет всего 2% от населения страны. "В регине мы на последнем месте. Если так дальше пойдет, то процесс достижения коллективного иммунитета и снятие ограничений займет очень много времени", - сказала она.

Отметим, что ранее и.о. министра здравоохранения РА Анаит Аванесян заявила, что до конца 2021 года ожидается вакцинация 20% населения РА.

Напомним, что с момента вспышки пандемии в Армении было проведено 1 156 409 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 224 330 граждан (19,4%), выздоровело - 216 182 человека (96,3%), количество летальных исходов достигло 4502 (2%).