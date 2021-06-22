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АрмИнфо. Сегодня в Матенадаране прошла конференция преподавателей французского языка Армении.
Как сообщает пресс-служба Минобразования РА, конференция была организована посольством Франции в Армении в сотрудничестве с Ассоциацией учителей французского языка РА. Мероприятие собрало около 100 преподавателей французского языка общеобразовательных учебных заведений РА.
Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА Жанна Андреасян рассказала об армяно-французских отношения в образовательной сфере, отметив, что с посольством Франции в Армении реализуются совместные программы, направленные на популяризацию французского языка в стране.
Она также коснулся проводимой государственной политики, направленной на создание новых возможностей для расширения преподавания французского языка, его совершенствования, а также повышения квалификации учителей французского языка. По ее словам, новый государственный стандарт общего образования позволяет значительно повысить качество обучения иностранным языкам на основе компетенционного обучения.
Констатировав, что язык это основа для формирования мышления, Андреасян заверила, что Министерство сделает все возможное, чтобы в короткие сроки воплотить в жизнь качественные изменения в общем образовании и обеспечить профессиональное развитие учителей. Участников мероприятия поприветствовали посол Франции в Армении Джонатан Лакот и директор Матенадарана Ваан Тер-Гевондян.
В ходе конференции прозвучали различные выступления, которые касались развития преподавания французского языка, новых стандартов преподавания языка, перспектив и проблем углубленного изучения французского языка и т. д.
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|ЮКЖД напоминает о необходимости соблюдения норм безопасности
|В Кремле прокомментировали итоги выборов в Армении
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|Миссия наблюдателей СНГ: Нарушения во время выборов в Армении не имели системного характера и не повлияли на их результаты
|Блок Кочаряна не будет признавать результаты выборов пока все сомнения не развеяны
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