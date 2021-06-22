Вторник, 22 Июня 2021 16:14

АрмИнфо. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян инициировал политические консультации с руководителями политических сил. Первая встреча прошла с лидером партии "Анрапетутюн" ("Республика"-ред.) Арамом Саргсяном, братом покойного премьер-министра Армении Вазгена Саргсяна.

Как сообщает пресс-служба правительства, Пашинян заявил, что следил за предвыборной кампанией партии "Анрапетутюн" и думал, что партия преодолеет 5%-й барьер (необходимый для прохождения в парламент-ред.). Он попросил Саргсяна рассказать, каким ему видится сотрудничество партии с парламентским большинством.

Арам Саргсян, в свою очередь, отметил, что выборы все расставили по местам (партия Саргсяна набрала на выборах 3,04% голосов-ред.). он заверил, что его партия всегда будет рядом с государством. "Для нас это сверхважно, сверхважна независимость Армении, процесс сохранения независимости, которого мы придерживаемся, представляя западные ценности, балансируя внешнеполитическую линию", - сказал он.

20 июня в Армении прошли внеочередные парламентские выборы, по результатам которого в Национальное Собрание Армении нового созыва прошли три партии. Согласно СМИ, в НС 8-го созыва будет 105 депутатов. Мандаты распределятся следующим образом: "Гражданский договор" - 72 мандата, блок "Айастан" ("Армения") - 27 мандатов, блок "Честь имею" - 6 мандатов. В парламенте прошлого созыва был 132 депутата.

Накануне и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян чья партия "Гражданский договор" одержала убедительную победу на внеочередных парламентских выборах, провела встречу со своими сторонниками на площади Республики. Никол Пашинян в ходе своего выступления сообщил, что начинает политические консультации со всеми политическими силами, которые готовы вести диалог во имя будущего Армении.