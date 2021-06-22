Вторник, 22 Июня 2021 14:30

АрмИнфо.Предварительные итоги голосования на досрочных парламентских выборах в Армении показывают, что победили те политические силы, с которыми у России установлены контакты, в том числе по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии.

Матвиенко отметила, что победили те политические силы, с которыми в РФ установлены системные контакты, в том числе по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. "На выборах не было замечено никаких нарушений - это первые выводы", - заметила она.

Спикер считает крайне важным, чтобы сейчас как можно быстрее было сформировано правительство Армении, а с теми силами, которые проиграли выборы, был налажен конструктивный диалог. "Что касается межпарламентского взаимодействия, то мы заинтересованы в скорейшем его налаживании. Надеюсь, что новое руководство Армении будет заинтересовано в продолжении внешнеполитического сотрудничества с РФ", - заявила Матвиенко, передает Парламентская газета.

Досрочные парламентские выборы в Армении прошли 20 июня. По данным ЦИК Армении, после подсчетов ста процентов голосов избирателей партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" набрала 53,92%, блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна "Армения" - 21,04%.

Также в парламент прошёл блок "Честь имею>, сформированный вокруг Республиканской партии экс-президента Армении Сержа Саргсяна и партии "Отечество" бывшего главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна, набрав 5,23%.