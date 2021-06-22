Вторник, 22 Июня 2021 14:22

АрмИнфо. Вопрос возвращения пленных постоянно находится в фокусе приоритетного внимания России. Об этом в беседе с журналистами 22 июня заявил посол России в Армении Сергей Копыркин, добавив, Москва приветствовала возвращение 15 пленных.

"Это шаг, безусловно, в правильном направлении. Известно, что Россия изначально делала и делает все возможное, для того чтобы это осуществлялось и движение по этому пути шло вперед. Очень большая роль здесь, лично генерала Рустама Мурадова, командующего нашим миротворческим контингентом. Этим занимаются президент страны, министр обороны и министр иностранных дел", - сказал посол, заметив, что это не всегда просто и требует серьезных усилий.

При этом Копыркин считает, что и последний обмен (обмен пленных на карты минных полей Агдама - ред.) не был бы возможен, если бы не была подготовительная, очень существенная работа российской? стороны, российских миротворцев.

"Эта работа постоянно находится в фокусе внимания, в фокусе усилий, и работа будет продолжена", - сказал дипломат.

Он также затруднился как-либо прокомментировать информацию о возможной дислокации миротворцев стран ОБСЕ в регионе, отметив, что эта тема озвучивалась, но он не обладает информацией.

Вместе с тем касаясь посреднической миссии Минской группы ОБСЕ, Копыркин отметил, что в России исходят из того, что формат сопредседателей продолжает действовать. "Есть те вопросы, которые входят в повестку дня формата МГ ОБСЕ. Думаю, здесь еще многое будет зависеть от позиции сторон", - резюмировал российский дипломат.