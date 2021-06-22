Вторник, 22 Июня 2021 14:01

АрмИнфо. Общее число азербайджанских военнослужащих на армянской территории осталось неизменным. Об этом 22 июня в беседе с журналистами заявил начальник Генерального штаба ВС Армении Артак Давтян.

"Общее количество все тоже. Иногда цифра меняется в связи с пересменкой или решением вопросов снабжения. Но в целом их не больше и не меньше", - сказал начальник ГШ.

Касаясь общей ситуации на границах, глава Генштаба отметил, что инцидентов как таковых сейчас происходит меньше, э это связанно с тем переговорным процессом, который сейчас протекает.

"Идет активный переговорный процесс, не все детали которого озвучиваются. Если вопрос не будет урегулирован переговорным путем, будут приняты соответствующие шаги", - сказал Давтян, добавив, что процесс идет, 4 из 6 военнопленных были возвращены. Он напомнил, что азербайджанская сторона также вернула дезориентированного из-за утмано армянского военного в Сюнике.

Вместе с тем он еще раз подчеркнул, что армия готова к решению вопроса силовым путем, однако дополнительные жертвы - это нежелательный вариант, учитывая итоги последней войны.

Глава ГШ также назвал немного преувеличенной информацию об обстреле противником жителей приграничья, напомнив, что подобные инциденты были и в прошлом, но всегда удавалось все держать под контролем. Давтян назвал печальной ту ситуацию, которая сегодня есть и заверил, что посредством переговоров они постараются всё разрешить.

Напомним, что азербайджанские вооруженные формирования 12 и 13 мая незаконно вторглись и продвинулись в глубь суверенной территории РА на 3.5 и 6 км в Гегаркуникской и Сюникской областях. До сих пор, они продолжаю незаконно находиться на территории РА. Армянская сторона заявляет о необходимости их вывода без предусловия, при этом подчеркивая императив мирного разрешения сложившейся ситуации.