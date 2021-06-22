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 Вторник, 22 Июня 2021 13:39
Давид Степанян

Российский политолог: Благие вести из Москвы ставят точку на попытках Кочаряна серьезно оспаривать итоги выборов

Российский политолог: Благие вести из Москвы ставят точку на попытках Кочаряна серьезно оспаривать итоги выборов

АрмИнфо. Благие для Пашиняна вести из Москвы - поздравления и пожелания Дмитрия Пескова - поставили точку на попытках, еще накануне излучавшего уверенность в собственной победе, Роберта Кочаряна серьезно оспаривать итоги выборов. Подобное мнение выразил АрмИнфо российский политолог, эксперт по постсоветскому пространству Аркадий Дубнов.

Отметим, что первая зарубежная реакция на итоги выборов в Армении последовала из Кремля. "Мы очень внимательно отслеживаем и приветствуем информацию Центризбиркома Армении о том, что эти выборы состоялись. Мы, конечно, видим, что убедительную победу одержала партия Пашиняна, и желаем, чтобы решение армянского народа помогло стране выйти на путь устойчивого развития", - заявил журналистам пресс- секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В целом, необходимо констатировать, что в собственной устойчивости еще до выборов Пашинян был практически уверен. И немалую роль в этом сыграли определенные заверения, полученные им лично от Путина, суть которых сводилась к обязательствам придерживаться нейтралитета в борьбе Пашиняна с "личным другом Путина" Кочаряном.  Кремль заверил Ереван в отказе помогать кому-либо в предвыборной борьбе, озвучив желание работать с победителем, вне зависимости от его личности. Именно поэтому известия о безоговорочной победе партии <Гражданский договор> в Кремле были встречены достаточно благосклонно", - считает он.

Дубнов также предположил, что определенный вклад в победу Пашиняна принадлежит пытавшимся 20 июня взять реванш за поражение весной 2018-го экс-президентам Роберту Кочаряну и Сержу Саргсяну. По его оценкам, именно страх и ненависть к Саргсяну и Кочаряну затмили в людях разочарование в Пашиняне как в борце за справедливость.  Более половины, наделенных правом голоса, граждан Армении, устав верить Пашиняну и надеяться на выполнение его обещаний, просто не пришли голосовать. Но не получилось и реванша.

"Армяне и впрямь устали. Именно потому не будет в стране и обещанной пессимистами до выборов гражданской войны. Но не принесут успокоения и лучшей жизни и обещания Пашиняна снова делить страну на правых и виноватых. Именно усталость сыграла решающую роль в нежелании армянского общества призвать старых вождей с целью одержать победу в новых войнах. И я не думаю, что в Армении для реванша над Азербайджаном сегодня найдутся новые лидеры. Думаю, что это необходимо признать и втянуться в совершенно иные, далекие от войны сражения. Что позволит сохранить достоинство и самое главное перестать изматывать армянский народ", - подытожил политолог.

По предварительным итогам состоявшихся 20 июня в Армении внеочередных парламентских выборов, после подсчета Центризбиркомом голосов со всех 2008 участков, победила партия и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" - 53,92%  - 687 251 голосов. Пашинян победил во всех регионах Армении, включая Ереван.

Из остальных, принявших участие в выборах 25 политических сил в новом парламенте будут представлены лишь блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна "Армения" - 21,04% - 268 165 голосов и в качестве, предусмотренной законодательством, третьей силы, набравший 5,23% блок "Честь имею". Все остальные политические силы вместе собрали 15.7%. Из 2,578 миллиона граждан, обладающих избирательным правом, в голосовании приняли участие 1 281 174 или 49,4% избирателей.


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