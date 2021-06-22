Вторник, 22 Июня 2021 12:20

АрмИнфо. Блок Роберта Кочаряна "Айастан" ("Армения") пока не определился, брать мандаты в парламент 8-го созыва или нет. Об этом заявил лидер блока Кочарян 22 июня на пресс-конференции, подчеркнув, что сам является "человеком исполнительного органа и с трудом себя представляет в парламенте".

Кандидат в премьеры от блока "Айастан" признался, что результаты внеочередных выборов стали для них полной неожиданностью. "Многие соцопросы, в том числе ассоциации Gallup (консалтинговой компании MPG, являющейся официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup - не путать с американской Gallup Inc. - Ред.), которую нельзя подозревать в симпатии ко мне, говорили об обратном",

- сказал он. В данном контексте, по словам второго президента РА, необходимо понять, какого масштаба избирательные правонарушения и административного ресурса были осуществлены и применены, чтобы обратиться в Конституционный суд для опротестования результатов выборов. "Штабы сейчас собирают материалы и в течение нескольких дней подытожим объем жалобы в КС", - отметил глава блока. При этом, по его словам, цель обращения, в первую очередь, состоит в том, чтобы зафиксировать нарушения, а не выводить народ на улицу. Он затруднился сказать потребует ли блок пересчета голосов, отметив, что на данном этапе в этом направлении ведутся консультации с юристами.

Роберт Кочарян убежден, что мандат, полученный властью, не является мандатом доверия действующей власти. "Все встречи, которые мы провели с гражданами страны, имели большую энергетику, чем те, которые проводила власть", - заявил второй президент.

Глава блока считает, что прошедшие выборы качественно изменили политический ландшафт парламентских и внепарламентских сил. "Наше вхождение в парламент стал своеобразным цунами в политической жизни страны. Мы сохраним эту динамику", - сказал он.

На данный момент в блоке "Айастан" окончательно не принято решение взять мандаты в парламент или нет. "Вместе с тем, мы на сегодня получили очень серьезные, новые возможности для продолжения борьбы. Что мы намерены делать? Продолжить борьбу - парламентскую борьбу, что только может усилить, а не заменить уличную борьбу, а в этом у нас серьезный опыт, и это совмещение только усилит наши возможности", - заявил Кочарян.

В частности, как указал экс-президент, будучи в парламенте у блока будут дополнительные рычаги для того, чтобы выявить многочисленные пробелы и упущения правительства Пашиняна в течение последних лет, в том числе, по линии коррупционных проявлений в той же сфере госзакупок. "Парламентская фракция располагает различными рычагами. Ими воспользуемся системно для борьбы с нынешней властью. У нас есть многочисленные данные о том, что до выборов в силовых структурах были розданы большие суммы в виде премий. К примеру, офицерский состав СНБ получил достаточно большие суммы до выборов. Мы представим документы",- сказал Кочарян.

Второй президент Армении коснулся также перспектив будущей борьбы блока "Айастан". Митинг партии власти "Гражданский договор", по словам Кочаряна, создал впечатление, что власти страны продолжат свое правление "в том же духе, в каком правили последние три года". "В данном случае, несомненно, очень скоро Армения окажется перед очередными внеочередными выборами в парламент", - заявил он.