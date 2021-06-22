Вторник, 22 Июня 2021 10:59

АрмИнфо. Госдеп США выступил с заявлением, в котором поздравил народ Армении в связи с прошедшими в Армении внеочередными выборами.

Так, в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса приветствуется в целом положительная оценка миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

"Мы рады, что в предварительных выводах БДИПЧ/ОБСЕ отмечалось соблюдение в целом прав человека и основных свобод избирателей, кандидаты могли свободно проводить агитацию, и что БДИПЧ положительно оценило процесс подсчета голосов в день выборов. Мы также разделяем обеспокоенность БДИПЧ относительно высокой степени поляризации и провокационной риторики со стороны ключевых участников выборов", - продолжил Прайс.

Представитель Госдепа при этом призвал все стороны уважать результаты прошедших выборов после их подтверждения, обжаловать результаты законодательным путем, и избегать политического возмездия, поскольку Армения продолжает стремиться к суверенному, демократическому, мирному и процветающему будущему.

"Соединенные Штаты привержены укреплению нашего партнерства с

Арменией на основе общих демократических ценностей. Мы воздаем

должное Армении за прогресс, достигнутый ею в отношении реформ и

усилий по борьбе с коррупцией, и призываем продолжать идти по этому

пути в соответствии с чаяниями армянского народа, выраженными весной 2018 года. Мы настоятельно призываем все стороны уважать верховенство закона и демократические принципы, и надеемся на взаимодействие с новым правительством для развития наших двусторонних отношений и сотрудничества", - отметил Прайс.

В заключение он выразил благодарность послу Линн Трейси и сотрудникам посольства США в Ереване за их твердую и постоянную поддержку демократическому развитию Армении. По словам Прайса, благодаря их самоотверженности и упорному труду Вашингтон продолжит продвигать сотрудничество между США и Арменией.