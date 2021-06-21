Понедельник, 21 Июня 2021 22:55

АрмИнфо. Рассчитываем, что итоги избирательного процесса после их законодательного оформления будут способствовать поступательному развитию Армении, дальнейшему укреплению российско-армянских отношений, а также обеспечению мира, безопасности и стабильности во всем Закавказском регионе, прежде всего в плане полной реализации Трехсторонних заявлений лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г.

Об этом говорится в комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой по итогам внеочередных парламентских выборов в Республике Армения. Представитель российского МИД заметила, что согласно объявленным Центральной избирательной комиссией Армении предварительным результатам, итоговая явка составила 49,4% граждан, имеющих право голоса.

"Партия «Гражданский договор», возглавляемая исполняющим обязанности Премьер-министра страны Николом Пашиняном, получила 53,92% голосов, политический блок «Армения» – 21,04%, альянс «Честь имею» – 5,23%. За остальные силы в общей сложности отдано 19,81% голосов.

Недействительными признаны 4682 бюллетеня. За выборами следили многочисленные местные (8749) и зарубежные наблюдатели (483), в том числе из России. Кроме того, на выборах были аккредитованы 68 местных и 49 иностранных СМИ.

Как заявил руководитель наблюдательной миссии СНГ в Армении И.Нематов, выборы в стране прошли в соответствии с требованиями Избирательного кодекса и наблюдатели не зафиксировали каких-либо крупных нарушений, которые могли бы оказать влияние на результаты голосования. Со схожими оценками выступили миссии наблюдателей от ОДКБ, БДИПЧ ОБСЕ и Парламентской Ассамблеи Совета Европы",- резюмировала Захарова.