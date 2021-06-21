Понедельник, 21 Июня 2021 22:28

АрмИнфо.В Степанакерте, на площади Возрождения проходит акция протеста с требованием отставки президента Арцаха Араика Арутюняна

Согласно кадрам, распространенным с митинга, это одна из многочисленных демонстраций, прошедших в Арцахе после последней широкомасштабной агрессии Азербайджана против НКР.

Демонстранты, не довольны действиями Арутюняна, и считают, что он не защищает интересов Арцаха и его населения. Собравшиеся скандируют "Предатель", "Уходи!". Протестующие, через госминистра Артака Бегларяна передали свое требование Арутюняну.

Заметим также, что Араик Арутюнян ночью журналистами был замечен в штабе "Гражданский договор" и.о. премьер-министра РА Никола Пашиняна. Он заявил, что прибыл в Ереван по личным делам.