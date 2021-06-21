Понедельник, 21 Июня 2021 22:26

АрмИнфо.И.о. премьер-министра РА Никол Пашинян чья партия "Гражданский договор" накануне одержала убедительную победу на внеочередных парламентских выборах проводит встречу со своими сторонниками на площади Республики.

Стоит заметить, что это не самый многолюдный митинг, который собирал Пашинян. Несмотря на то, что партия Пашиняна заручилось поддержкой по предварительным данным ЦИК РА голосами 53,9% граждан, на площади несколько тысяч граждан (менее 10 тыс). По говору собравшихся людей, очень много привезенных из областей.

Никол Пашинян в ходе своего выступления отметил, что результаты выборов продемонстрировали, что народ в лице "Гражданский договор" одержал победу во всех регионах страны и в столице Ереване.

"Сегодня, мы фактически зафиксируем, что кризис, возникший в стране 9 ноября 2020 года - преодолен, и мы с завтрашнего дня вернемся к нормальной работе. Но, условия и среда существенное поменялись. Народ дал правительству РА мандат осуществлять диктатуру права, а следовательно, революция "Стали" победила", - сказал Пашинян, похваставшись тем, что международные наблюдатели дали высокую оценку прошедшим выборам и констатировали их законность.

При этом он предложил всем политическим силам начать действовать с новой простой точки, отказаться от лексикона нецензурной брани. Пашинян заверил, что открывается новая история для Армении и Арцаха, которую нужно начинать консолидировано на основе национальной идентичности. При этом он пообещал, что он будет служить примеров в этом деле. Глава правительства также заверил, что они не отказываются от ранее заявленных обещаний и в стране будет абсолютная законность.

Пашинян сообщил также, что с завтрашнего дня начнет проводить со всеми политическими силами, которые готовы вести диалог во имя будущего Армении. В заключение он отметил, что механизм конфискации незаконно нажитого имущества запущен и предложил всем тем, кто незаконно обогатился за счет государства, начать переговоры для возвращения разворованного.