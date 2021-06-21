Понедельник, 21 Июня 2021 20:53

АрмИнфо. Специальная следственная служба Армении приняла решение о привлечении руководителя МЦ "Измирлян", врача- травматолога, профессора, члена блока "Армения" Армена Чарчяна в качестве обвиняемого.

Как сообщает адвокат Чарчяна Эрик Алексанян, следователь принял решение о ходатайстве относительно избрания в отношении Чарчяна меры пресечения в виде ареста.

"Сам врач не признает предъявленное ему обвинение, он отказался от дачи показания. Глава МЦ "Измирлян" считает, что преследование в его отношении носит политический характер", - отмечает защита профессора.

Ранее AрмИнфо уже сообщало, что Центральная избирательная комиссия Армении на заседании 21 июня удовлетворила ходатайство Генпрокуратуры о возбуждении уголовного преследования в отношении директора Медцентра "Измирлян", члена блока "Армения" Армена Чарчяна "за принуждение к голосованию на внеочередных парламентских выборах".

В пресс-службе Генеральной прокуратуры РА напомнили, что против Чарчяна было возбуждено уголовное дело по пункту 2 части 4 статьи

154.2 УК Армении (дача взятки избирателям, получение взятки, нарушение запрета на благотворительность во время выборов или воспрепятствование свободному волеизъявлению избирателя) 18 июня. В тот же день он был задержан, однако суд позже отказался его арестовать. В воскресенье утром главу Медцентра отпустили из-под стражи.