Понедельник, 21 Июня 2021 20:22

АрмИнфо. Блок "Честь имею!" выступил с заявлением в связи с предварительными результатами прошедших в Армении внеочередных парламентских выборов.

Так, в заявлении Блока констатируется, что завершился новый переломный период для страны.

"Увы, как мы и предсказывали, эти выборы не стали выборами по обеспечения безопасности Армении, Арцаха, восстановлению суверенитета государства и утраченного достоинства. Эти результаты, к сожалению не свет в конце туннеля, а, новое сгущение тьмы.

Выборы не стали политическим процессом, они не превратились в дорожную карту по удержанию Армении от пропасти. Вместо этого мы стали свидетелями незаконных репрессий в отношении оппозиции со стороны правоохранительных органов, необоснованных обысков в квартирах и штабах активистов оппозиции и их задержании, необоснованных прослушиваний телефонных разговоров активистов, членов штаба", - говорится в заявлении Блока.

В "Честь имею!" констатировали, что в предвыборный период и вдень голосования имели место многочисленные вопиющие случаи воспрепятствования работе оппозиции, а также случаи откровенного направления избирателей со стороны властей с использованием административных рычагов.

"Эти позорные выборы не решили проблемы нашего народа, а наоборот, создают новые, более труднопроходимые препятствия для безопасного, стабильного и достойного будущего Армении и Арцаха. Капитулирующей власти и далее будут превалировать интересами других в ущерб нашим национальным.

Заявляем, что не признаем полученные результаты как легитимацию территориально- человеческих потерь последней Арцахской войны, как закрепление статуса Армении в качестве копейки, в геополитической торговле, как национальное поражение фальшиво- аморальной реальности.

В то же время мы убеждены, что реальное оппозиционное поле должно признать свои ошибки и упущения.

Было ошибкой идти на выборы в послевоенной шокированной и находящейся в кризисе стране, но еще большая ошибка возлагать бремя неудач на общество.

Борьба будет продолжена. Мы не имеем права оставлять священную землю наших предков и драгоценное будущее наших детей на этой земле националистам, которые потеряли суверенитет нашего государства и ввели народ в заблуждение. Наши дальнейшие решения и шаги будут следовать этой логике.

В то же время мы благодарим всех наших уважаемых соотечественников, проголосовавших за наш Блок", - говорится в заявлении Блока.

Отметим, что согласно обнародованным предварительным данным ЦИК РА, на внеочередных парламентских выборах победу одержал партия "Гражданский договор" Никола Пашиняна (53.9%), на втором месте блок "Армения" Роберта Кочаряна (21%). В парламент также проходит блок "Честь имею!" (5.2%) .

На 4-ом месте партия "Процветающая Армения", которая получила 3.9% голосов. Остальные политические силы вместе собрали всего 15.7%. Партия "ГД" во главе с Николом Пашиняном победила во всех регионах Армении, в том числе в Сюнике и в Ереване.