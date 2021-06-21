Понедельник, 21 Июня 2021 17:58

АрмИнфо.Азербайджан, исходя из норм и принципов международного права, выступает за восстановление отношений с Арменией на основе принципов нерушимости границ и территориальной целостности. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на брифинге по итогам переговоров со своим казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди.

Комментируя итоги выборов в парламент Армении, он сказал: "Вчера в Армении прошли внеочередные парламентские выборы, ожидается формирование нового правительства. Верим, что армянские власти, проанализировав причины кризиса, сделают правильные выводы".

По его мнению, причины кризиса вызваны отнюдь не поражением в войне, а кроются в политике "агрессии, которую Армения проводила на протяжении десятилетий, нарушая международное право, применяя силу, меняя признанные границы государств".

Азербайджан, продолжил министр, исходя из норм и принципов международного права, выступает за восстановление отношений на основе принципов нерушимости границ и территориальной целостности. При этом Байрамов забыл, что вот уже второй месяц ВС Азербайджана незаконно вторглись на суверенные территории Армении и отказываются покидать армянские земли.

"Теперь Армения должна сама принять решение, Я проинформировал своего казахстанского коллегу о необходимости возвращения на свои земли сотен тысяч вынужденных переселенцев. Мы также обсудили потенциальное сотрудничество в этом направлении",- добавил он, передает Туран. При этом, Байрамов отметил, что выполнение некоторых положений трехсторонних заявлений затягивается.