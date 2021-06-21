Понедельник, 21 Июня 2021 17:44

АрмИнфо. Блок "Армения" выступил с заявлением, в котором выражает благодарность гражданам, доверившим ему свой голос 20 июня 2021.

"Это доверие свидетельствует об уверенности нескольких сотен тысяч граждан нашей страны в наличии экзистенциальных угроз для армянской нации и об их согласии с методами, предлагаемыми блоком "Армения" для решения этого ряда задач. Блок "Армения" подтверждает свою позицию о том, что официальные итоги парламентских выборов спорные и не вызывают доверия. У нас есть достаточные основания утверждать, что официальные итоги выборов не представляют реальное соотношение сил.

По нашим наблюдениям и сведениям, поступающим из территориальных штабов, многочисленные нарушения имели место задолго до дня голосования. А собственно в день голосования мы получили многочисленные сигналы от наших доверенных лиц, предварительно свидетельствующих о системной и заранее спланированной фальсификации процесса голосования", - говорится в заявлении.

Ниже блок перечисли те фальсификации, к которым прибегли действующие:

1. Сформировалась неконкурентная избирательная атмосфера в обществе, власти массово использовали административный ресурс, были предприняты действия, направленные на запугивание избирателей.

2. С началом процесса подсчета голосов имело место массовое отключение электроэнергии. Речь идет в целом об областях и отдельных общинах, таких, как Армавир, Лори, Ширак, Арагацотн и других.

2. В этих общинах и у избирательных участков наблюдались многочисленные скопления сторонних лиц. Это дает повод для обоснованных предположений о том, что была задействована система мобильных групп фальсификаторов.

3. Неоспоримым фактом является неприкрытое и направляемое голосование армии, которое обеспечило властям большое количество голосов.

4. Имеются серьезные подозрения об электронном вмешательстве в процесс подсчета итогов голосования, что по определению исключает возможность выявления объективной картины итогов голосования.

5. У блока имеются сведения о завуалированной раздаче избирательных взяток в некоторых общинах.

"Для оспаривания итогов голосования блок "Армения" использует весь инструментарий, в том числе обратится в Конституционный суд. Блок приступает к политическим консультациям с иными участниками выборов для обсуждения коллективного обращения в Конституционный суд", - отмечается в заявлении Блока.

Отметим, что согласно обнародованным предварительным данным ЦИК РА, на внеочередных парламентских выборах победу одержал партия "Гражданский договор" Никола Пашиняна (53.9%), на втором месте блок "Армения" Роберта Кочаряна (21%). В парламент также проходит блок "Честь имею!" (5.2%) .

На 4-ом месте партия "Процветающая Армения", которая получила 3.9% голосов. Остальные политические силы вместе собрали всего 15.7%. Партия "ГД" во главе с Николом Пашиняном победила во всех регионах Армении, в том числе в Сюнике и в Ереване.

Заметим, что в день голосования сообщалось о массовых нарушениях на выборах. А сразу после закрытия избирательных участков в ряде областей массово отключили электроэнергию на некоторый период времени. В Электросетях Армении объяснили обесточивание ряда регионов страны аварийным отключением из Грузии.