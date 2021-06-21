Понедельник, 21 Июня 2021 17:04

АрмИнфо. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид на переговорах в Москве обсудили деятельность сопредседателей Минского группы ОБСЕ. Об этом по итогам переговоров 21 июня на пресс-конференции сообщила сама Шмид.

"Мы обсудили деятельность сопредседателей МГ ОБСЕ, занимающиеся урегулированием конфликта между Арменией и Азербайджаном. Благодарны России за продолжение ее работы и надеемся, что ее участие продолжится. Считаем ее участие хорошей площадкой для достижения мира", - сказала Генсек ОБСЕ.