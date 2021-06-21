Понедельник, 21 Июня 2021 17:03

АрмИнфо. Итоги состоявшихся 20-го июня в Армении досрочных парламентских выборов в первую очередь я характеризую как рестарт бюрократической легитимности правительства Никола Пашиняна. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Института Кавказа Александр Искандарян.

"Именно бюрократической, а не демократической, социальной или какой-либо другой. В первую очередь в силу того, получив поддержку теперь уже 54% избирателей, отныне Пашинян и его партия "Гражданский договор" смогут предъявлять свой мандат любому, кто решится выразить в этом сомнение. И это уже вне зависимости от итогов 44-х дневной войны, ситуации вокруг Сюникской области и т.д. Пашинян произвел собственный рестарт, открывающий для него определенные новые возможности", - подчеркнул он.

Параллельно Пашинян, по оценкам политолога, получил по итогам выборов совершенно иную ситуацию в парламенте. И это несмотря на то, что формально конституционное большинство в парламенте по-прежнему сохраняет одна партия - "Гражданский договор". Изменения в ситуации Искандарян обуславливает замену "Процветающей Армении" и "Просвещенной Армении" в парламенте на две совершенно другие по отношению к ГД и Пашиняну лично политические силы.

На взгляд политолога, появление блоков "Армения" и "Честь имею" в Национальном собрании вырисовывает перспективу перемещения протестных настроений с улицы в его стены. Прямо влиять на принимаемые Пашиняном решения эти силы не смогут, но они смогут оказывать протест и представлять в парламенте протестную часть населения. Чего не было даже после завершения прошлогодней войны.

"В этом смысле, Армения после этих выборов, скорее станет Германией,

а не Францией. При этом, я отнюдь не считаю, что уличные формы

протеста теперь исчезнут окончательно. В любом случае протестная

часть населения после 20-го июня получила репрезентацию в стенах

парламента. Хорошо это или плохо, и чем это может завершиться, судить не берусь", - подытожил Искандарян.

Напомним, что по предварительным итогам состоявшихся 20 июня в Армении внеочередных парламентских выборов, после подсчета Центризбиркомом голосов со всех 2008 участков, победила партия и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" - 53,92% - 687 251 голосов. Пашинян победил во всех регионах Армении, включая Ереван. Из остальных, принявших участие в выборах 25 политических сил в новом парламенте будут представлены лишь блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна "Армения" - 21,04% - 268 165 голосов и в качестве, предусмотренной законодательством, третьей силы, набравший 5,23% блок "Честь имею". Все остальные политические силы вместе собрали 15.7%. Из 2,578 миллиона граждан, обладающих избирательным правом, в голосовании приняли участие 1 281 174 или 49,4% избирателей.