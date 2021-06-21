Понедельник, 21 Июня 2021 17:00

АрмИнфо. Наблюдатели БДИПЧ/ОБСЕ, ПАСЕ и ПА ОБСЕ в целом позитивно оценивают ход организации и проведения внеочередных парламентских выборов в Армении.

Так, 21 июня в ходе пресс-конференции в Ереване глава делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кари Хенриксен заявила, что власти страны организовали выборы профессионально и прозрачно, несмотря на наличие незначительных правовых неясностей связанных с внесенными изменениями в Избирательный кодекс, из-за короткого срока их принятия.

При этом она заверила, что избирателям был предоставлен достаточно широкий выбор, основные права уважались, политические силы имели равные возможности для осуществления агитационной кампании. По ее словам, персонализированная и негативная агитация в целом сказалась на атмосфере политических дебатов.

При этом представитель ПА ОБСЕ указала на активность женщин в ходе всего периода период избирательной кампании.

"В целом позитивно оценили избирательные процессы в день голосования. Нам было приятно руководить 79 наблюдателями из 24 стран. Все они в целом позитивно оценили процесс организации и проведения выборов, конечно без учета того, что властям было дано мало времени для осуществления избирательных реформ. Однако, благодаря этим изменениями женщинам была представлена более широкая возможность для участия в электоральных процессах, но, женщины не проявляли активного интереса. Несмотря на жаркую погоду, ситуация могла сильно накалиться, чего не произошло и я высоко оцениваю вашу работу, направленную на надлежащую организацию выборов", - сказала Хенриксен, в заключение своей речи указав на тот факт, что многие избирательные участки не были доступны для людей с ограниченной возможностью. По словам представителя ПА ОЮСЕ равные возможности для всех, в том числе и для людей с ограниченной возможностью этот тот идеал, к которому стремится демократия.

В свою очередь, глава делегации ПАСЕ Джордж Катругалос отметил, что он как грек в первую очередь хотел бы выразить поддержку Армении от греческого народа.

"ПАСЕ является защитником демократических ценностей и прав человека в государствах. Армения с 2001 года присоединилась к нашей организации, но мы с 1995 года наблюдаем за выборами и эволюцией демократии в Армении.

Несмотря на сложности и короткие сроки, отложив в сторону достаточно поляризованное политическое поле, были организованы справедливые, позитивные выборы, без попыток препятствовать их демократической сущности. Безусловно, были некоторые технические нарушения, незначительные - но, это не ставит под сомнение демократический и конституционный строй, необходимый для организации подобных выборов",

- сказал он, выразив убеждение, что результаты этих выборов все стороны должны воспринимать как шаг вперед и шанс для участия в следующих выборах. В заключение он добавил, что несмотря на политическую поляризацию, в ПАСЕ принимают итоги этих выборов, и позже будет представлен полный доклад с оценкой выборов.

В свою очередь руководитель делегации Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ/ОБСЕ) Оуэн Мерфи напомнил, что их команда начала свою деятельность по наблюдению за выборами более месяца назад, изучила весь процесс и останется в Армении до того, как будут подведены окончательные итоги этих выборов.

"Для нашей работы не было создано никаких препятствий во время пребывания в Армении. Власти открыто и прозрачно взаимодействовали с нами. Мы также взаимодействовали с представителями гражданского общества, со всеми политическими силами. На всех уровнях мы столкнулись с профессиональной деятельностью. Кандидаты смогли реализовать свою предвыборную кампанию и им были представлены равные условия, власти свой мандат в целом исполнили и процесс был организован эффективно. Безусловно, присутствующая вражда может привести к некоторым проблема. Нельзя также не отметить, что поляризация, присутствующую в стране может считаться конструктивной",

- сказал он, также указав на то, что женщины не в полной мере воспользовались своими возможностями, которые представляет законодательство и были не достаточно активны.

Мэрфи также указал на наличие ряда беспокоящих фактов, в том числе и предвзятое отношение некоторых вещателей, угрозы в отношении ряда представителей СМИ и т.д.

"В целом позитивно оцениваем организацию электоральных процессов в день выборов. Хотя, может быть, вражда и ненависть в какой-то мере и препятствовали формированию конструктивности во время выборов. Но, власти сформировали надлежащую атмосферу для проведения выборов, уверен, они также изучат все зафиксированные инциденты", - сказал он, добавив, что все замечания и недочеты будут включены в их итоговый отчет, который будет опубликован через 2 месяца.

На вопрос, могут ли озвученные местными наблюдателями нарушения на результат выборов, Мэрфи отметил, что наблюдатели БДИПЧ/ОБСЕ слышали об отдельных случаях нарушений на выборах. Однако, по его словам, самое главное в этом процессе то, что власти дали соответствующий ход всем этим сообщениям.

При этом глава делегации БДИПЧ/ОЮСЕ выразил убеждение, что для того, чтобы понять скажутся ли эти нарушения на результаты выборов, нужно понять их сущность. "Все нарушения и замечания будут включены в итоговый отчет. Да, мы также слышали об использовании административного ресурса, об этом было сообщено надлежащим структурам, об от отключении электроэнергии. Но, в целом все прошло в позитивном русле, выборы были организованы надлежащим образом", - сказал Мэрфи.

А Джордж Катругалос добавил, , что к ним поступали сообщения об использовании административного ресурса, особенно касательно вооруженных сил. "Но, мы убеждены, что все эти нарушения в целом не оказали серьезного воздействия на результаты выборов", - отметил глава наблюдательской миссии ПАСЕ.

Европейские наблюдатели также сошлись во вменении, что эти выборы по качеству своей организации были близки к результатам внеочередных парламентских выборов в Армении в декабре 2018 года