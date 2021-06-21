Понедельник, 21 Июня 2021 16:55

АрмИнфо.Компания "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД) в очередной раз напоминает гражданам о необходимости соблюдать правила безопасности на железной дороге. Это не место для игр, шалостей или шуток, которые представляют реальную угрозу жизни и здоровью пассажиров, безопасности движения поездов.

В компании с сожалением констатировали, что не все это сознают в полной мере.

"Так, накануне подростки разбили стекло в электричке Алмаст-Шоржа, которая отправлялась с пассажирами из Еревана. К счастью, никто не пострадал.

Те же подростки вбили костыли в стыки путей, что может привести к серьезным последствиям вплоть до схода поездов и травмирования пассажиров.

Благодаря профессионализму и бдительности железнодорожников в этот раз удалось обойтись без опасных последствий. Однако грань между шалостью и хулиганством, и даже преступлением, в этом случае весьма тонка и ее легко преступить", - отмечается в заявлении ЮКЖД.

Южно-Кавказская железная дорога продолжит работу с органами власти и школами, расположенными поблизости от железной дороги, продолжит объяснять опасность подобных <шуток>. Однако призываем родителей также следить за своими детьми, часто играющими возле железной дороги, ведь не всегда школа и железнодорожники смогут проконтролировать или повлиять на их поведение.

ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" является 100% дочерней компанией ОАО "Российские железные дороги" и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО "ЮКЖД" согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.