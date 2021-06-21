Понедельник, 21 Июня 2021 13:07

АрмИнфо. Миссия наблюдателей СНГ не зафиксировала грубых нарушений во время внеочередных парламентских выборов в Армении, которые бы повлияли на ход их результатов. Об этом заявил глава Наблюдательной миссии СНГ Ильхом Нематов, зачитывая коллегиально составленый документ организационным советом миссии, в который вошли предствители Парламентской ассамблеи (ПА) СНГ, ПА ОДКБ, Парламентского собрания союза России и Беларуси, членов Исполкома СНГ.

По его словам, миссия СНГ посетила в общей сложности 800 избирательных участков. В этой связи Нематов подчеркнул, что процедура голосования проходила в соответствии с Законом РА и с требованиями Избирательного кодекса РА. Более того он отметил, что выборы прошли на высоком организационном уровне, а для граждан Армении были обеспечены все условия для свободного волеизъявления.

В свою очередь представитель ЦИК РФ Павел Андреев отметил профессиональный подход Центризбиркома Армении. "Невзирая на высокий накал политической борьбы, ЦИК Армении работал качественно. Опасения касаемо того, что политическая борьба найдет свой выплеск на участках не подтвердились", - сказал он.

Отметим, что ЦИК обобщила данные со всех 2008 избирательных участков Армении. Серьезной поддержкой граждан заручились три политические силы: - Партия "Гражданский договор" (53,9%) - Блок "Армения" (21%) - Блок "Честь имею!" (5,2%) . Партия "Процветающая Армения" получила 3,9% голосов. Остальные политические силы вместе собрали всего 15,7%.

Партия "ГД"во главе с Николом Пашиняном победила во всех регионах Армении, в том числе в Сюнике и в Ереване. В парламент проходят две политические силы.