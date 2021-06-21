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АрмИнфо. Миссия наблюдателей СНГ не зафиксировала грубых нарушений во время внеочередных парламентских выборов в Армении, которые бы повлияли на ход их результатов. Об этом заявил глава Наблюдательной миссии СНГ Ильхом Нематов, зачитывая коллегиально составленый документ организационным советом миссии, в который вошли предствители Парламентской ассамблеи (ПА) СНГ, ПА ОДКБ, Парламентского собрания союза России и Беларуси, членов Исполкома СНГ.
По его словам, миссия СНГ посетила в общей сложности 800 избирательных участков. В этой связи Нематов подчеркнул, что процедура голосования проходила в соответствии с Законом РА и с требованиями Избирательного кодекса РА. Более того он отметил, что выборы прошли на высоком организационном уровне, а для граждан Армении были обеспечены все условия для свободного волеизъявления.
В свою очередь представитель ЦИК РФ Павел Андреев отметил профессиональный подход Центризбиркома Армении. "Невзирая на высокий накал политической борьбы, ЦИК Армении работал качественно. Опасения касаемо того, что политическая борьба найдет свой выплеск на участках не подтвердились", - сказал он.
Отметим, что ЦИК обобщила данные со всех 2008 избирательных участков Армении. Серьезной поддержкой граждан заручились три политические силы: - Партия "Гражданский договор" (53,9%) - Блок "Армения" (21%) - Блок "Честь имею!" (5,2%) . Партия "Процветающая Армения" получила 3,9% голосов. Остальные политические силы вместе собрали всего 15,7%.
Партия "ГД"во главе с Николом Пашиняном победила во всех регионах Армении, в том числе в Сюнике и в Ереване. В парламент проходят две политические силы.
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|Аналитик: Новый парламент и новое правительство будут всего лишь переходными этапами
|Генсек ОБСЕ считаем участие России в урегулировании конфликта между Ереваном и Баку хорошей площадкой для достижения мира
|Политолог: 20-го июня в Армении произошел рестарт бюрократической легитимности правительства Пашиняна
|Эксперты: Выборы в Армении указали на проблемы в правоохранительной и судебной системах
|Наблюдатели БДИПЧ/ОБСЕ, ПАСЕ и ПА ОБСЕ в целом позитивно оценивают ход организации и проведения внеочередных выборов в Армении
|Тбилиси готов работать в трехстороннем формате Грузия-Азербайджан-Армения
|ЮКЖД напоминает о необходимости соблюдения норм безопасности
|В Кремле прокомментировали итоги выборов в Армении
|В СК Армении поступило 89 материалов по фактам воспрепятствования реализации избирательного права на выборах
|Миссия наблюдателей СНГ: Нарушения во время выборов в Армении не имели системного характера и не повлияли на их результаты
|Блок Кочаряна не будет признавать результаты выборов пока все сомнения не развеяны
|Посол Германии: Предварительные результаты выборов в Армении дают основания думать о стабилизации ситуации в стране
|Мнение: Надо готовиться к суверенным решениям в Сюнике и очередным досрочным выборам в Ереване
|За сутки в Армении выявили всего 26 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 63 человека
|Российский эксперт о выборах в Армении: С помощью прошлого будущее выиграть сложно
|В Армении вакцинировалось от коронавируса 64 293 человека
|Никол Пашинян возглавит будущее правительство Армении
|Никол Пашинян: Народ Армении принял свое решение - произошло то, что ожидалось
|ЦИК обобщила данные со всех избирательных участков Армении: в парламент проходят три политические силы
|В ЦИК подсчитали данные с 168 избирательных участков - определяются лидеры
|ЦИК РА опубликовал первые предварительные данные: пока убедительно лидирует партия Пашиняна
|В ЦИК подсчитали данные с 80 избирательных участков: «Гражданский договор» пока лидирует
|"Электрические сети Армении" выступили с разъяснениями в связи с массовыми отключениями электроэнергии в областях страны
|Глава ЦИК Армении обнародовал результаты электронного голосования
|Наблюдатели ПА ОДКБ приняли Итоговое заключение по досрочным выборам в парламент Армении
|"Независимый наблюдатель" в течение дня представил 7 сообщений о нарушениях в ходе голосования на выборах в Армении
|ЦИК Армении представил данные о расходах партий и блоков на избирательную кампанию
|ЦИК Армении: 1 млн 281 тыс граждан приняли участие во внеочередных выборах
|На номер "горячей линии" Полиции РА поступило 87 сигналов о нарушениях в ходе выборов
|Миссия МПА СНГ не зафиксировала серьезных нарушений на выборах в Армении
|В Армении завершилось голосование по внеочередным парламентским выборам
|Наблюдатели от МПА СНГ провели встречу с руководством мониторинговой миссии БДИПЧ/ОБСЕ
|Мевлют Чавушоглу коснулся выборов в Армении
|МПА СНГ наблюдает за ходом выборов в Армении
|Наблюдатели ПА ОДКБ зафиксировали незначительные нарушения в ходе парламентских выборов в Армении
|Наиболее высокая явка на внеочередные парламентские выборы в Армении зарегистрирована в Сюнике
|В Полицию РА поступило 57 сигналов о нарушениях избирательного процесса
|Чавушоглу: МИД Турции в кратчайшие сроки направит дипломатов в Шуши
|СК и офис Омбудсмена Армении представили статистику нарушений в ходе выборов на 15.00 часов
|"Честь имею": выборы в парламент 8-го созыва беспрецедентны по количеству избирательных правонарушений
|Офис Омбудсмена и Генпрокуратура Армении напоминают: фотографирование и распространение бюллетеней уголовно наказуемое деяние
|Лидер движения 5165 отдала свой голос <за армян и Армению>
|ЦИК: По положению на 14:00 явка на выборы в Армении в целом по Республике составила 26, 82%
|В Минобороны Армении опровергают информацию о направлении военнослужащих при реализации избирательного права
|Ереван: Манипулирование Баку проблемами беженцев и постыдная практика превращения их в инструмент политического давления достойны осуждения
|Глава штаба блока "Армения" обратился в офис Омбудсмена по причине проведения необоснованного обыска
|Залкалиани: С точки зрения регионального сотрудничества мы готовы работать в формате Грузия-Азербайджан-Армения
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|Бабаджанян назвал фейком информацию о том, что в его автомобиль стрелял член блока "Ширинян-Бабаджанян"
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