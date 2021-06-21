Понедельник, 21 Июня 2021 11:33

АрмИнфо.Половина армянского общества не захотело выбирать между "нынешними бывшими" и "бывшими бывшими" и проигнорировало выборы без выбора, что говорит о его адекватности. Значит большая вероятность, что удастся избежать дестабилизации. Такого мнения придерживается арцахский эксперт в сфере безопасности, экс-советник главы МИД Арцаха Рачья Арзуманян.

Политолог убежден, что проголосовавшая половина общества скорее голосовала против, нежели за - это была негативная избирательная кампания.

"Голосовали за Никола Пашиняна, чтобы не прошел Роберт Кочарян и наоборот. Писал не раз и не только я. Пашинян и Кочарян не однояйцевые, но "близнецы-братья". Один без другого выиграть и просто выжить не сможет. Теперь вот оба оказались скованы одной цепью на галере армянского парламента, и оба счастливы, - уверен.

В результате имеем правительство со слабой легитимностью, которое не будет в состоянии принимать суверенные решения касающиеся будущего Армении. Это правительство и парламент постсоветских времен, власть бесславно скончавшейся постсоветской Армении. И заниматься такая власть будет исключительно прошлым и вынуждено чуть-чуть настоящим, но не будущим. Армянское будущее будет закладываться в "ломбардах" и в этом вопросе власть и оппозиция будет едины", - констатировал эксперт.

Вместе с тем Арзуманян убежден, что война 2020 года и выборы 2021 года есть следствие союза РФ и Турции,, и Кочарян и Пашинян являются ставленниками русско-турецкого союза - две стороны одной монеты.

"Результаты выборов это не только достижение лично Пашиняна и его партии, но и армянских силовиков. После выборов можно спокойно говорить, что за результаты войны и поствоенный период несут не меньшую, а большую ответственность силовики Армении. Такой результат войны и такая власть это выбор силовиков.

Другим следствием стало сгорание в "огне выборов" всех "оппозиционных партий" - от так называемых национальных до всех прочих. Армянское политическое поле оказалось выжжено пожаром выборов, остались только две силы, которые намерены консервировать завершившиеся постсоветские времена. Назвать данные "революционные" силы консервативными, язык не поворачивается, надо подобрать другое слово", - добавил армянский эксперт.

При этом Арзуманян считает, что поле выжжено и готово для новых

всходов, если начать сеять через месяц-другой, когда спадет жар.

"Появилась возможность появления в Армении действительно политической

мысли, идеологии и партий. Несколько действительно политических

партий есть безусловно, но они скорее исключение, подтверждающее правило.

Вывод. Надо готовиться к суверенным решениям в Сюнике и очередным досрочным выборам в Ереване", - подытожил армянский эксперт. ЦИК обобщила данные со всех 2008 избирательных участков Армении. Серьезной поддержкой граждан заручились три политические силы: - Партия <Гражданский договор> (53.9%) - Блок <Армения> (21%) - Блок <Честь имею!> (5.2%) .

На 4-ом месте партия <Процветающая Армения>, которая получила 3.9% голосов. Остальные политические силы вместе собрали всего 15.7%. Отметим, что партия "ГД" во главе с Николом Пашиняном победила во всех регионах Армении, в том числе в Сюнике и в Ереване.