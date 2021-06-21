Понедельник, 21 Июня 2021 08:56

АрмИнфо. ЦИК обобщила данные со всех 2008 избирательных участков Армении: в парламент проходят три политические силы:

- Партия «Гражданский договор» (53.9%)

- Блок «Армения» (21%)

- Блок «Честь имею!» (5.2%)

Следующая за ними партия «Процветающая Армения» получила 3.9% голосов и в новый парламент не прошла. Все иные политические силы вместе собрали всего 15.7%.

Отметим, что партия "ГД"во главе с Николом Пашиняном победила во всех регионах Армении, в том числе в Сюнике и в Ереване.