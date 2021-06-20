Воскресенье, 20 Июня 2021 22:54

АрмИнфо. Наблюдатели ПА ОДКБ приняли Итоговое заключение по досрочным выборам в Национальное Собрание Республики Армения.

Как сообщает ПА ОДКБ, в нем отмечен ход волеизъявления граждан Республики Армения, отмечается, что выборы в НС РА организованы и прошли в соответствии с законодательством Республики.

Несмотря на пандемическую ситуацию, явка избирателей на избирательные участки осуществлялась без ограничительных мер, что создало условия для полноценного волеизъявления граждан, а избиратели в полной мере имели возможность выразить свое отношение к избираемым по партийным спискам кандидатам в депутаты.