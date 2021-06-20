Воскресенье, 20 Июня 2021 22:36

АрмИнфо.Наблюдательная миссия "Независимый наблюдатель" сегодня, 20 июня, осуществляла мониторинг выборов на более чем 200 избирательных участках, территориальных и центральных комиссиях.

По положению на 18.00, наблюдателями миссии были зафиксированы следующие нарушения: на 84 избирательных участках (38%) было зафиксировано голосование вне избирательных кабинок; в 70 участках (31,5%) зафиксировано вход более одного человека в избирательную кабинку, однако лишь в 7% были попытки контроля голосования; на 48 избирательных участках (21,5%) были зафиксированы случаи отсутствия удостоверения личности; на 34 избирательных участках (15%) - были зафиксированы случаи информирования окружающих о своем выборе после голосования; в 38 участках (17%) члены комиссии не представляли избирателями процедуру голосования.

Согласно данным миссии, также были случаи, когда доверенное лицо не спрашивало мнения голосующего; после голосования лица отказывались покидать избирательный участок; избирателям представляли не все бюллетени или бюллетени выносились из участка и т.д.

Также сообщается, что "Независимый наблюдатель" в течение дня представило 7 сообщений о нарушениях в ходе голосования, в том числе одно о готовящемся преступлении. Следует отметить, что наблюдательная миссия продолжает наблюдение за избирательным процессом с помощью наблюдателей на избирательных участках, мобильных групп наблюдения, а также камер, установленных на избирательных участках, и средств массовой информации.