Воскресенье, 20 Июня 2021 22:15

АрмИнфо.Больше всех на избирательную кампанию потратила правящая партия "Гражданский договор", меньше всех - партия "Азатакан" (Либеральная-ред.). Начальник контрольно-ревизионной службы Центральной избирательной комиссии Армении Тигран Бабикян представил отчет о расходах политических сил на избирательную кампанию.

По данным на 16 июня в предвыборные фонды политических сил были перечислено 1 млрд 370 млн 673 тыс 654,5 драмов, из них израсходовано 1 млрд 169 млн 256 тыс 822,4 драмов, остаток на счете составил 201 млн 416 тыс 832,1 драмов.

В частности, 1. "Справедливая Армения" - в предвыборный фонд перечислила 1, 611 млн драмов (израсходовано - 1,46 млн, остаток составил 150 тыс 405,4 драмов) 2. "Армянский национальный конгресс" - 47 млн 166 тыс 859,5 драов (израсходовано - 39,4 млн, остаток - 7, 8 млн драмов)

3. "Гражданский договор" - перечислил в фонд 458,5 млн драмов (израсходовано - 373,1 млн, остаток на счете - 84,9 млн драмов)

4. Национально-христианская партия "Зартонк" ("Пробуждение") - 2,7 млн драмов (израсходовано - 2,06 млн, остаток - 641 тыс)

5. Партия "Свобода" - 2,76 млн драмов (израсходовано - 2,72 млн, остаток 18 тыс 200 драмов)

6. Блок "Честь имею" - 246 млн драмов (израсходовано - 226 млн, остаток - 20,1 млн драмов)

7. Партия "Единая Родина" - 2,9 млн драмов (израсходовано - 2,83 млн, остаток - 69,9 тыс драмов)

8. Партия "Всеармянская национальная государственность" - 1,5 млн драмов (израсходовано -1,5 млн., остаток - 4650 драмов)

9. Партия "Просвещенная Армения" - 73 млн драмов (израсходовано - 59 млн)

10. Партия "Наш дом - Армения" - 53,8 млн драмов (израсходовано - 53,2 млн, остаток - 561,6 тыс драмов)

11. Партия "Республика" - 18,6 млн драмов (израсходовано - 18,6 млн., остаток на счете - 73,6 тыс драмов)

12. Партия "Армянская родина" - 4 млн драмов (израсходовано - 2,6 млн., остаток - 1 млн 445 тыс драмов)

13. Блок "Свободная Родина" - 3,9 млн драмов (израсходовано - 3,9 млн, остаток на счете 8 тыс 875 драмов)

14. Партия "Процветающая Армения" - 87,4 млн драмов (израсходовано - 81,7 млн., остаток - 5,7 млн драмов)

15. Демократическая партия Армении - 15 млн драмов (израсходовано - 14,76 млн., остаток - 241 тыс.)

16. Партия "Национально-консервативное движение 5165" - 13,4 млн драмов (израсходовано - 13,3 млн., остаток - 95 тыс драмов)

17. Социал-демократическая партия "Выбор гражданина" - 1 млн драмов (израсходовано - 0,95 млн., остаток - 94,4 тыс драмов) 18. Блок "Альянс демократов Ширинян-Бабаджанян" - 19,5 млн драмов (израсходовано - 19,5 млн, остаток - 47 тыс драмов)

19. Партия "Национальная повестка" - 4 млн драмов (израсходовано - 3,8 млн драмов, остаток - 157 тыс драмов)

20. Партия "Верелк" ("Подъем") - 65 тыс. драмов (израсходовано - 65 тыс.)

21. Партия "Азатакан" ("Либеральная"-ред.) - 0 драмов (0)

22. Партия "Армянские орлы - Единая Армения" - 370 тыс. драмов (израсходовано - 366 тыс., остаток - 4 тыс драмов)

23. Европейская партия Армении - 200 тыс. драмов (израсходовано - 180 тыс.)

24. Блок "Айастан" ("Армения") - 309,3 млн драмов (израсходовано - 245,6 млн., остаток - 63,7 млн драмов)

25. Партия "Национально-демократический полюс" - 4,1 млн драмов (израсходовано - 2,26 млн, остаток - 175 тыс драмов)

26. Партия "Суверенная Армения" - 250 тыс. драмов (израсходовано - 75 тыс.).

При этом информация о том, во сколько, в целом, обошлись внеочередные выборы в парламент армянскому налогоплательщику, не оглашается. Ранее глава ЦИК Тигран Мукучян в беседе с журналистами сообщил, что только на избирательные бюллетени будет потрачено около 460 млн драмов или примерно 885 тыс долларов США