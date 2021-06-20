Воскресенье, 20 Июня 2021 20:49

АрмИнфо.Миссия наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ за первые девять часов голосования на досрочных выборах в парламент Армении не зафиксировала серьезных нарушений.

"Проходит [избирательный процесс] достаточно спокойно, по-деловому, каких-то замечаний или существенных недостатков наблюдателями от нашей миссии не выявлено", - заявил ТАСС координатор миссии Игорь Комаровский.

Он рассказал, что у миссии МПА СНГ прошла встреча с наблюдателями от БДИПЧ ОБСЕ, которые также констатировали, что не выявили серьезных нарушений. По словам Комаровского, обнаруженные незначительные нарушения были технического характера - выявление личности избирателя, выдача бюллетеней.

Сегодня в Армении прошли внеочередные выборы в Национальное Собрание 8-го созыва. С 08.00 по местному времени по всей территории республики в 38 территориальных округах открылись 2008 избирательных участков. 479 располагаются в Ереване, еще 1529 - в областях. По данным полиции Армении, в регистре избирателей числятся 2 млн. 578 тыс. 678 человек. Право участия в выборах имеют 2,578 миллиона граждан - более 855 тыс. в Ереване. Избирательные участки закрылись ровно в 20:00 по ереванскому времени. Стартовал процесс подсчета голосов.

В выборах принимает участие 25 политических сил: 4 блока и 21 партия: партия "Справедливая Армения"; "Армянский национальный конгресс"; партия "Гражданский договор"; национально-христианская партия "Зартонк" (Пробуждение - ред.); партия "Свобода"; блок "Честь имею"; партия "Единая Родина"; партия "Всеармянская национальная государственность"; партия "Просвещенная Армения"; партия "Наш дом - Армения"; партия "Республика"; партия "Армянская родина"; блок "Свободная Родина"; партия "Процветающая Армения"; Демократическая партия Армении; партия "Национально-консервативное движение 5165"; социал-демократическая партия "Решение гражданина"; блок "Альянс демократов Ширинян-Бабаджанян"; партия "Национальная повестка"; партия "Подъем"; партия "Азатакан" (Либеральная-ред.); Европейская партия Армении; блок "Армения"; партия "Национально - демократический полюс"; партия "Суверенная Армения". Выборы пройдут по 100% пропорциональной системе. Проходной барьер для партий установлен на уровне 5%, для альянсов - 7%. Порога явки нет.