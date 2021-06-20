Воскресенье, 20 Июня 2021 20:19

АрмИнфо. В Армении ровно в 20:00 по местному времени закрылись 2008 избирательных участков для голосования на внеочередных выборах в парламент. Стартовал процесс подсчета голосов.

На внеочередных выборах в Национальное Собрание Армении по данным на 17:00 проголосовали 989 972 избирателей или 38,17% от общего числа, сообщил секретарь ЦИК Армен Смбатян. По данным ЦИК, число граждан Армении, имеющих право на участие в голосовании, составляет 2 593 572 человек. В четырех избирательных округах в Ереване проголосовало 40,15% или 344868 избирателей.

По данным ЦИК, в Араратской области проголосовало 37,5% избирателей (83766), в Армавирской - 31,82% (75 035), Арагацотнской - 37,89% (44511), Гегаркуникской - 37,38% (70 836), Лорийской - 37,38% (87

310), Котайкской - 38,77% (93 828), Ширакской - 32,27% (73 171), Вайоцдзорской - 42,66% (19 888), Сюникской - 46,83% (51 383) и Тавушской - 41,37% (45376).

Армения выбирает парламент 8-го созыва

Сегодня в Армении прошли внеочередные выборы в Национальное Собрание 8-го созыва. С 08.00 по местному времени по всей территории республики в 38 территориальных округах открылись 2008 избирательных участков. 479 располагаются в Ереване, еще 1529 - в областях. По данным полиции Армении, в регистре избирателей числятся 2 млн. 578 тыс. 678 человек. Право участия в выборах имеют 2,578 миллиона граждан - более 855 тыс. в Ереване.

В выборах принимает участие 25 политических сил: 4 блока и 21 партия: партия "Справедливая Армения"; "Армянский национальный конгресс"; партия "Гражданский договор"; национально-христианская партия "Зартонк" (Пробуждение - ред.); партия "Свобода"; блок "Честь имею"; партия "Единая Родина"; партия "Всеармянская национальная государственность"; партия "Просвещенная Армения"; партия "Наш дом - Армения"; партия "Республика"; партия "Армянская родина"; блок "Свободная Родина"; партия "Процветающая Армения"; Демократическая партия Армении; партия "Национально-консервативное движение 5165"; социал-демократическая партия "Решение гражданина"; блок "Альянс демократов Ширинян-Бабаджанян"; партия "Национальная повестка"; партия "Подъем"; партия "Азатакан" (Либеральная-ред.); Европейская партия Армении; блок "Армения"; партия "Национально - демократический полюс"; партия "Суверенная Армения". Выборы пройдут по 100% пропорциональной системе. Проходной барьер для партий установлен на уровне 5%, для альянсов - 7%. Порога явки нет.

Офис Омбудсмена и Полиция Армении о правонарушениях

По положению на 16:00 в Полицию РА поступило 57 сигналов о нарушениях, зафиксированных в ходе внеочередных парламентских выборов. Как сообщает пресс- служба Полиции, сообщения о поступивших нарушениях касались голосования более одного раза (14 случаев), воспрепятствования осуществлению права голоса (2 случая), нарушения тайны голосования (1 случай), умышленного повреждения имущества (1 случай), телесных повреждений (1 случай) и другие нарушение (1 случай). Вместе с тем, Полиция РА выявила случаи дачи избирательных взяток в Араратской области. В частности, в общине Веди мужчине и его супруге было предложено проголосовать за один из заявленных блоков взамен на 30 тыс. драмов, в селе Норамарг избирательные взятки раздавались жителям в размере 15 - 20 тыс. драмов. По факту выявленных нарушений, возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.

Аппарат Защитника прав человека сообщает, что по состоянию на 18:00 часов к ним поступило 145 сообщений и заявлений относительно избирательного процесса, изучено 941 публикация в социальных сетях и СМИ. Поступившие на "горячую линию" сигналы, в основном касались доступности избирательного участка, невозможности самостоятельного представления лиц с инвалидностью, вопроса включения в дополнительные списки избирателей, нарушения порядка голосования и др. Среди наиболее часто зафиксированных публикаций в социальных сетях и СМИ - нарушения порядка предоставления бюллетеней, случаи направленного голосования граждан, в том числе военнослужащих, нарушения установленной формы избирательных бюллетеней и т.д. Особое внимание было уделено вопросам обеспечения беспрепятственной работы наблюдателей и журналистов.