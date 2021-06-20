Воскресенье, 20 Июня 2021 20:17

АрмИнфо. В рамках мониторинга досрочных выборов в парламент Армении наблюдатели от Межпарламентской Ассамблеи СНГ во главе с координатором группы, председателем постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по промышленности, топливно- энергетическому комплексу, транспорту и связи Игорем Комаровским и Генеральным секретарем Совета МПА СНГ Дмитрием Кобицким провели встречу с главой миссии наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ) Иоганом Мерфи. Об этом сообщает пресс-служба МПА СНГ.

Игорь Комаровский поделился с европейскими коллегами впечатлениями от проведения долгосрочного и краткосрочного мониторинга в Республике Армения. В частности, он рассказал о проведенных накануне встречах с представителями партий, претендующих на место в парламенте, руководством парламента и ЦИК республики, а также пояснил, как организован мониторинг на участках в день голосования.

Иоган Мерфи проинформировал представителей СНГ о составе и работе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. В состав долгосрочной миссии наблюдения БДИПЧ входят 35 международных экспертов из девяти государств - участников ОБСЕ. Помимо этого, БДИПЧ привлек еще 250 экспертов из государств - участников ОБСЕ для наблюдения за проведением выборов в день голосования.

Непосредственно 20 июня миссия БДИПЧ проводит наблюдение вместе с делегацией Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Источник также сообщил, что встречи группы наблюдателей от МПА СНГ с руководством мониторинговых миссий других международных организаций в рамках наблюдения за выборами традиционно проводятся в период наблюдения. Они позволяют обменяться мнениями о ходе мониторинга и его промежуточных результатах, а также сравнить применяемую методологию.