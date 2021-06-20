Воскресенье, 20 Июня 2021 19:29

АрмИнфо. Координатор мониторинговой группы от Межпарламентской Ассамблеи СНГ на досрочных выборах в парламент Республики Армения, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Игорь Комаровский и Генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий с утра провели наблюдения на участках № 4/12, 13 (4/12, 13) в Ереване.

Как сообщает пресс-служба МПА СНГ, международные наблюдатели побеседовали с членами избирательных комиссий, национальными наблюдателями и голосующими гражданами. Члены мониторинговой группы обращают внимание на наличие и полноту информационных материалов, обеспечение тайны голосования и свободного волеизъявления избирателей.

В течение дня участники мониторинга работали по индивидуальным маршрутам на участках в различных регионах республики.

Напомним, в состав мониторинговой группы вошли парламентарии из семи государств - участников МПА СНГ: Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан, а также представители Секретариата Совета МПА СНГ, в том числе эксперты МИМРД МПА СНГ. Накануне они провели встречи с руководством Национального Собрания и Центральной избирательной комиссии Республики Армения, а также с представителями штабов партий и предвыборных блоков, выдвинувших на выборы своих кандидатов.